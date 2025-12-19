Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 19.12.2025: Không còn mức giá dưới 60.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
19/12/2025 08:47 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng trong bối cảnh nguồn cung giảm và nhu cầu tích trữ nguyên liệu chế biến tăng lên trong dịp tết.

Giá heo hơi hôm nay 19.12.2025: Không còn mức giá dưới 60.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng lên khi bước vào thời điểm lễ tết cuối năm

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng đồng loạt tại tất cả các địa phương, với mức tăng từ 1.000-2.000 đồng/kg. Cụ thể, Hải Phòng, Hưng Yên, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La đồng loạt tăng mạnh 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, TP. Hải Phòng và Hưng Yên cùng với Bắc Ninh đã chạm mốc cao nhất khu vực và cả nước là 68.000 đồng/kg. Các địa phương khác cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi ở khu vực này giao dịch ở mức 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung hôm nay ghi nhận xu hướng giá heo hơi tăng nhẹ tại ở một số tỉnh thành. Trong đó, tại Thanh Hóa và Nghệ An, giá heo tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Cùng với mức tăng trên, giá heo tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng được điều chỉnh tăng lên 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực vẫn giữ nguyên giá hôm trước. Hiện giá heo tại miền Trung - Tây nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay lại ghi nhận không khí khá trầm lắng khi hầu hết các địa phương đều giữ nguyên mức giá so với hôm trước. Mức giá cao nhất khu vực này vẫn được duy trì ở ngưỡng 63.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM. Các tỉnh An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục duy trì giá heo hơi thấp nhất vùng là 60.000 đồng/kg.

Với những diễn biến điều chỉnh trên, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 64.000 đồng/kg, cao hơn đến 20.000 đồng/kg so với giá heo Trung Quốc. Theo các chuyên gia chăn nuôi, mức giá hiện nay đã mang lại lợi nhuận cho các trang trại nuôi heo, đồng thời kích thích thịt heo nhập khẩu vì biên độ lợi nhuận khá lớn. 



