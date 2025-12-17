Giá heo hơi hôm nay 17.12.2025: Thẳng tiến về mốc 70.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng lên khi các đơn vị chế biến tích trữ nguyên liệu ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện tại, các thương lái khu vực này đang thu mua heo hơi từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh đã đạt 66.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo biến động tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, lên mức 65.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi tạm thời duy trì ổn định từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất 65.000 đồng/kg xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg ở TP.HCM, lên 63.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất của khu vực này. Hiện giá heo hơi ở miền Nam dao động từ 59.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang là địa phương duy nhất còn giữ giao dịch dưới 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá thịt heo bán lẻ cũng đã tăng trở lại ở các chợ đầu mối TP.HCM. Cụ thể, thịt ba rọi sườn điều chỉnh tăng lên 125.000 đồng/kg, ba rọi quế 90.000 đồng/kg, đùi 83.000 đồng/kg, xương giò sau 65.000 đồng/kg...

Dự báo về xu hướng giá sắp tới, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, nhận định: Khả năng cao từ nay đến tết giá heo hơi sẽ tăng cao hơn, do nhu cầu chế biến thực phẩm tết có thể tăng lên mức 70.000 đồng/kg nhưng khó cao hơn vì nếu vậy người dân có thể tiết kiệm chi tiêu. Về sản lượng, thịt heo chắc chắn không thiếu vì trong thời gian qua, các trang trại chăn nuôi cũng đang cố gắng kiềm giữ sản lượng bán ra để chờ giá lên, tỷ lệ tăng trọng tự nhiên ước tính cũng đạt khoảng 10%, tương ứng với gia tăng nhu cầu tiêu thụ mùa cuối năm.