Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 17.12.2025: Thẳng tiến về mốc 70.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
17/12/2025 08:40 GMT+7

Thị trường heo hơi vẫn đang đà tăng giá trên cả ba miền, với giá cao nhất đã chạm ngưỡng 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 17.12.2025: Thẳng tiến về mốc 70.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo bắt đầu tăng lên khi các đơn vị chế biến tích trữ nguyên liệu

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận mức tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện tại, các thương lái khu vực này đang thu mua heo hơi từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh đã đạt 66.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. 

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo biến động tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Nghệ An, lên mức 65.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi tạm thời duy trì ổn định từ 62.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất 65.000 đồng/kg xuất hiện tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg ở TP.HCM, lên 63.000 đồng/kg, ngang với Đồng Nai. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất của khu vực này. Hiện giá heo hơi ở miền Nam dao động từ 59.000 - 63.000 đồng/kg. Trong đó, An Giang là địa phương duy nhất còn giữ giao dịch dưới 60.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Giá thịt heo bán lẻ cũng đã tăng trở lại ở các chợ đầu mối TP.HCM. Cụ thể, thịt ba rọi sườn điều chỉnh tăng lên 125.000 đồng/kg, ba rọi quế 90.000 đồng/kg, đùi 83.000 đồng/kg, xương giò sau 65.000 đồng/kg...

Dự báo về xu hướng giá sắp tới, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, nhận định: Khả năng cao từ nay đến tết giá heo hơi sẽ tăng cao hơn, do nhu cầu chế biến thực phẩm tết có thể tăng lên mức 70.000 đồng/kg nhưng khó cao hơn vì nếu vậy người dân có thể tiết kiệm chi tiêu. Về sản lượng, thịt heo chắc chắn không thiếu vì trong thời gian qua, các trang trại chăn nuôi cũng đang cố gắng kiềm giữ sản lượng bán ra để chờ giá lên, tỷ lệ tăng trọng tự nhiên ước tính cũng đạt khoảng 10%, tương ứng với gia tăng nhu cầu tiêu thụ mùa cuối năm.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 16.12.2025: 'Nhảy vọt', vì sao?

Giá heo hơi hôm nay 16.12.2025: 'Nhảy vọt', vì sao?

Lần đầu tiên trong năm nay giá heo hơi tăng tới 4.000 đồng/kg, đồng thời cũng lập đỉnh mới 65.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận