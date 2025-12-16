Giá heo hơi hôm nay 16.12.2025: 'Nhảy vọt', vì sao?

Ở miền Bắc, giá heo hơi tại Quảng Ninh tăng mạnh nhất 2.000 đồng lên 64.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác đồng loạt tăng 1.000 đồng như Hưng Yên và Bắc Ninh cùng lập đỉnh mới 65.000 đồng/kg; Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ lên 64.000 đồng; các tỉnh Sơn La và Lạng Sơn đạt 63.000 đồng/kg. Riêng Lạng Sơn dù tăng 1.000 đồng nhưng mới đạt 62.000 đồng, bằng với Điện Biên và là mức thấp nhất khu vực.



Giá heo tăng vọt ở một số địa phương do nguồn cung thiếu hụt cục bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước thời gian qua, hôm nay đồng loạt nhảy vọt 3.000 - 4.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức tăng 4.000 đồng ghi nhận ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng đạt 65.000 đồng/kg, lên mức cao nhất cả nước, trong khi Gia Lai là 64.000 đồng/kg. Có 2 địa phương cùng tăng 3.000 đồng là Huế và Quảng Trị cùng đạt 64.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng tăng 2.000 đồng lên 64.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh khác đồng loạt tăng 1.000 đồng là Thanh Hóa, Nghệ An 64.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hòa lên 62.000 đồng/kg nhưng vẫn là mức thấp nhất khu vực hiện tại.

Trong khi đó, ở miền Nam, thị trường chỉ tăng nhẹ; mức tăng cao nhất 2.000 đồng ở Cà Mau lên 60.000 đồng/kg. Nhiều địa phương cùng tăng 1.000 đồng là Đồng Nai lên 63.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Tây Ninh 62.000 đồng/kg; Vĩnh Long và Đồng Tháp lên 61.000 đồng/kg và Cần Thơ 60.000 đồng/kg. An Giang vẫn duy trì mức thấp nhất cả nước với 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 62.700 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán thêm 1.000 đồng lên 62.000 đồng/kg. Mức giá hiện tại ở thị trường Việt Nam cao hơn các nước lân cận trong khu vực khoảng 20.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, giá heo hơi tăng dựng đứng trong vài tuần gần đây phản ánh nguồn cung thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng vì mưa lũ. Tại miền Nam, nguồn cung dồi dào nên giá chỉ tăng nhẹ theo xu hướng chung của thị trường. Thời gian tới, sự điều tiết cung cầu giữa các khu vực sẽ giúp giá heo hơi sớm ổn định trở lại.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến như ba rọi 142.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 113.000 đồng/kg, nạc đùi 112.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng, mỡ heo 74.000 đồng/kg…