Giá heo hơi hôm nay 13.12.2025: Miền Bắc tăng nhanh

Sau thời gian dài giảm sâu, giá heo hơi thời gian gần đây tăng mạnh liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đặc biệt khi mùa cao điểm tiêu thụ thịt cuối năm đang đến gần.

Giá heo tiếp tục tăng nhanh ở nhiều tỉnh thành miền Bắc ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá heo hơi ở nhiều tỉnh thành miền Bắc tăng thêm 1.000 đồng, trong đó Nình Bình và Thái Nguyên lên mốc 62.000 đồng/kg, bằng với nhiều tỉnh thành khác. Ngoài ra, có 5 địa phương gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng tăng 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg. Đây là mức giá thấp nhất miền Bắc hiện nay, cùng mức này còn có Lai Châu và Tuyên Quang.

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng tại Nghệ An lên 62.000 đồng/kg, bằng với Thanh Hóa; tương tự, Lâm Đồng tăng thêm 1.000 đồng lên 61.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đứng giá 60.000 đồng/kg.

Trong khi miền Bắc và miền Trung tăng liên tục thì ở miền Nam thị trường vẫn ổn định. Tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, giá heo hơi cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg; còn TP.HCM và Tây Ninh thấp hơn với 61.000 đồng/kg. Tại Cà Mau, giá heo hơi chỉ 58.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước; Cần Thơ và An Giang 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 60.700 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi bình quân cả nước 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi Việt Nam tăng nhanh những ngày qua khiến chênh lệch với các nước lân cận, như Trung Quốc tái lập mức gần 20.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tiếp tục nhích nhẹ, phổ biến như ba rọi 139.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 149.000 đồng/kg, nạc vai 110.000 đồng/kg, nạc đùi 110.000 đồng/kg, thịt xay 118.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg…