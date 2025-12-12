Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 12.12.2025: Bất ngờ tăng mạnh

Đinh Đang
Đinh Đang
12/12/2025 08:40 GMT+7

Giá heo hơi đã chững lại những ngày qua nhưng bất ngờ tăng mạnh trong hôm nay, quay trở lại mốc bình quân trên 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 12.12.2025: Bất ngờ tăng mạnh - Ảnh 1.

Nguồn thịt nhập khẩu đang bổ sung vào nguồn cung thịt heo cuối năm

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở hầu hết các tỉnh thành đều bật tăng mạnh với mức điều chỉnh tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa mức giá giao dịch phổ biến lên từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Hai địa phương đang duy trì giá heo đi ngang với 60.000 đồng/kg gồm Lào Cai và Sơn La. Đáng chú ý, sau điều chỉnh, thị trường ghi nhận mức 62.000 đồng/kg xuất hiện trở lại tại Cao Bằng, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, TP.Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ. 

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận biến động theo chiều hướng tăng lên tại hầu hết các tỉnh, thành phố với mức điều chỉnh từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi khu vực này được bán ra với giá từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, lần lượt 62.000 đồng và 61.000 đồng/kg. Lâm Đồng đang giữ mức giá đi ngang với 60.000 đồng/kg. 

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng đã tăng ở tất cả các địa phương vào sáng nay. Trong đó, Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg còn các địa phương khác đều tăng 1.000 đồng/kg. Giá heo hơi một số tỉnh, thành phố trong khu vực ở mức dưới 60.000 đồng/kg. 

Nhìn chung, thị trường heo hơi cả nước bật tăng trở lại trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi ở 3 miền đang được giao dịch với giá từ 58.000 - 62.000 đồng/kg, mức bình quân cả nước là 60.400 đồng/kg, cao hơn giá heo Trung Quốc khoảng 16.000 đồng/kg. 


