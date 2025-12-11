Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
11/12/2025 19:36 GMT+7

2 căn nhà nhân ái được Báo Thanh Niên phối hợp chính quyền xã Đồng Phú và doanh nghiệp bàn giao cho 2 gia đình khó khăn về nhà ở tại tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10.12, Báo Thanh Niên phối hợp UBND xã Đồng Phú, Công ty TNHH MTV phòng khám đa khoa Tâm Đức tổ chức bàn giao 2 căn nhà nhân ái cho gia đình chị Cao Thị Thái và ông Nguyễn Văn Sáng (cùng ở xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai).

Lễ bàn giao 2 căn nhà nhân ái có sự tham dự của ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú; ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai; nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội nhà báo - Báo Thanh Niên; nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban phụ trách Ban Chính trị - xã hội Báo Thanh Niên; các đơn vị đồng hành và đông đảo người dân.

2 căn nhà này được khởi công vào ngày 22.10 và hoàn thiện sau gần 50 ngày thi công.

Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai- Ảnh 1.

Chính quyền địa phương cùng người dân vui mừng, chia sẻ niềm vui với mẹ con chị Cao Thị Thái

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Căn nhà của 2 mẹ con chị Cao Thị Thái, ở thôn 6 rộng hơn 70 mđược xây dựng trên mảnh đất được ba mẹ cho tặng. Tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng. Chị Cao Thị Thái xúc động: "Vui lắm, không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm đã giúp 2 mẹ con".

Trong khi đó, căn nhà của ông Nguyễn Văn Sáng ở thôn 3 được xây dựng trên mảnh đất do người em trai tặng trước đó vài tháng. Nhà rộng khoảng 75 m2, tổng trị giá 230 triệu đồng. 

Mỗi căn nhà được Phòng khám đa khoa Tâm Đức hỗ trợ 80 triệu đồng, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 12 triệu đồng, Công ty Thiên Phú Bình Phước hỗ trợ 7 triệu đồng. Ngoài ra, còn có sự chung tay của lãnh đạo chính quyền địa phương, một số nhà hảo tâm (xin giấu tên) hỗ trợ vật liệu xây dựng…

Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai- Ảnh 2.

Nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập Báo Thanh Niên (bìa trái) cùng chính quyền địa phương, nhà hảo tâm chúc mừng ông Nguyễn Văn Sáng có nhà mới

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, căn nhà của ông Sáng hầu như không cần thuê nhân công xây dựng, mà được sự giúp sức của đồng nghiệp, người thân, bạn bè của ông Sáng. Điều này đã giúp cho căn nhà tiết kiệm được nhiều chi phí.

Ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú gửi lời tri ân sâu sắc đến Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm đã giúp 2 hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đồng thời, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai- Ảnh 3.

Ông Hồ Hùng Phi cảm ơn sự kết nối của Báo Thanh Niên cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đại úy Vương Thị Phương Linh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: "Phòng CSGT nhận thấy các chương trình do Báo Thanh Niên tổ chức rất ý nghĩa. Trong dịp trao 2 căn nhà nhân ái do báo vận động hôm nay, chúng tôi cũng rất vui vì được sẻ chia những khó khăn đến người dân, những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Đơn vị mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo trong các chương trình sắp tới". 

Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai- Ảnh 4.

Dịp này, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thay mặt Ban Biên tập Báo Thanh Niên, nhà báo Đức Trung gửi tặng những phần quà nhỏ nhằm tri ân sự giúp đỡ, đồng hành của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã cùng báo thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai- Ảnh 5.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Phú gửi tặng thư tri ân Ban Biên tập Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm

ẢNH: HOÀNG GIÁP

2 căn nhà nhân ái được bàn giao hôm nay, cùng những căn nhà nhân ái đã được trao trước đó, là món quà ấm áp gửi đến những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời cũng là lời tri ân đầy tự hào của những người làm Báo Thanh Niên hướng tới kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026). 

Xem thêm bình luận