Báo Thanh Niên nỗ lực kết nối thế hệ độc giả bằng những câu chuyện đẹp

Từ trái qua: ông Nguyễn Ngọc Hồi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, ông Dương Anh Đức, ông Nguyễn Huy Ngọc và ông Lê Văn Minh cùng với 5 ấn phẩm đầu tiên của Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Sáng 10.12, sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) diễn ra tại Đường sách TP.HCM.

Sự kiện thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành như ông Nguyễn Huy Ngọc - Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 - Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Lê Văn Minh - Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Đào Kim Phú - Phó chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Hoàng - Giám đốc Đường sách TP.HCM… cùng sự góp mặt của các nhà xuất bản, các đại sứ văn hóa đọc và đông đảo độc giả.

Từ trái qua: Ông Dương Anh Đức cùng 3 đại sứ văn hóa đọc TP.HCM gồm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Hoa hậu Lương Thùy Linh và ông Lê Hoàng Ảnh: Độc Lập

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết tủ sách là thành quả của quá trình đầy tâm huyết từ các chương trình ý nghĩa, các cuộc thi đặc sắc và các hoạt động nổi bật của Báo Thanh Niên. Đồng thời Tủ sách Thanh Niên hy vọng có thể chung tay nuôi dưỡng khả năng tự học, tự trang bị kiến thức để thích ứng với sự thay đổi; hỗ trợ hệ sinh thái sáng tạo của các tác giả, biên tập, dịch giả, nhà thiết kế, xuất bản và phát hành.

Sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cơ quan ban ngành. Từ phải qua: Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, ông Nguyễn Huy Ngọc, ông Lê Văn Minh Ảnh: Độc Lập

Những năm qua, Báo Thanh Niên là một trong số ít tờ báo tổ chức và duy trì chuyên trang Sách hay vào số báo in thứ bảy hằng tuần cũng như tiểu mục Sách hay thuộc chuyên mục Văn hóa trên Thanh Niên Online. Tại đây, Báo Thanh Niên giới thiệu đến độc giả những đầu sách đặc sắc, có giá trị học thuật, văn hóa hoặc mang đậm hơi thở thời sự. "Với việc ra mắt Tủ sách Thanh Niên, Báo Thanh Niên mong muốn tiếp tục trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy thông qua những trang sách, kết nối các thế hệ độc giả bằng những câu chuyện đẹp, chân thật và giàu cảm hứng sáng tạo, cống hiến", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại sự kiện ra mắt tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, nỗ lực để xây dựng và ra mắt Tủ sách Thanh Niên là hoạt động vừa mang tinh thần văn hóa và đầy trách nhiệm của Báo Thanh Niên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa đọc, mà gần đây nhất là Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến 2020, định hướng 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (năm 2017).

Việc ra mắt tủ sách mang tinh thần văn hóa và đầy trách nhiệm của Báo Thanh Niên trong việc phát triển văn hóa đọc Ảnh: Độc Lập

Tủ sách Thanh Niên đa dạng các chủ đề như kinh tế, văn hóa, lịch sử, giáo dục, y tế, khoa học, phóng sự báo chí hay truyện ngắn hay từ các chuyên trang, chuyên mục được đăng trên Báo Thanh Niên và các bài viết đoạt giải trong các cuộc thi do Thanh Niên tổ chức. Song song đó, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức các hoạt động kèm theo của Tủ sách Thanh Niên như ngày hội đọc sách, tọa đàm, kết nối tài trợ sách, vận động đóng góp từ cộng đồng; tổ chức sự kiện và truyền thông ra mắt sách, talkshow với các tác giả…

5 đầu sách được giới thiệu tại Tủ sách Thanh Niên

Tại sự kiện, Tủ sách Thanh Niên giới thiệu 5 đầu sách gồm: Sống đẹp - Điều kỳ diệu của lòng nhân ái; Cùng con đi tiếp cuộc đời; Thành phố tôi yêu; Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên; Khát vọng Việt Nam. Mỗi cuốn sách không chỉ ghi lại những câu chuyện, những nhân vật với hành trình sống và cống hiến chạm đến trái tim, mà còn phản ánh những dấu ấn trong sự nghiệp phụng sự bạn đọc của Báo Thanh Niên suốt 4 thập niên qua.

5 đầu sách được giới thiệu tại sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Sống đẹp - Điều kỳ diệu của lòng nhân ái: Cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức đã trải qua liên tiếp 5 mùa (từ 2021- 2025) và lễ trao giải mùa 5 sẽ diễn ra vào ngày 18.12 tới. Cuốn sách thứ 5 của Sống đẹp ra mắt dịp này như tiếp nối những viên gạch vững chãi, đầy tình thương yêu - không chỉ giữa con người với con người, mà cả với thiên nhiên, để xây đắp nên ngôi nhà chung của lòng nhân ái.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Đây cũng là tên chương trình do Báo Thanh Niên khởi xướng nhằm bảo trợ các trẻ mồ côi do đại dịch covid-19 từ tháng 9.2021. Dù không thể chuyển tải hết nhịp sống của một giai đoạn đau thương cho đến khi chữa lành trong những trang sách này, nhưng hy vọng ấn phẩm có thể mang đến cho bạn đọc hình ảnh của một tờ báo luôn hướng đến trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng như phương châm mà Thanh Niên đã và luôn cố gắng hướng tới từng ngày: Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là khách mời trong sự kiện ra mắt Tủ sách Thanh Niên Ảnh: Độc Lập

Thành phố tôi yêu: Báo Thanh Niên đã tổ chức những cuộc thi viết về các vùng miền từ năm 2019 như:Sài Gòn - Thành phố tôi yêu, Hà Nội - Thành phố tôi yêu, Thương nhớ miền Trung, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông. Và cuốn sách này tuyển chọn các tác phẩm đặc sắc từ 2 cuộc thi dành cho 2 thành phố lớn: nếu Hà Nội linh thiêng và hào hoa là nơi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ đâu cũng thiết tha mong được một lần ghé đến thì Sài Gòn - TP.HCM sôi động, hào sảng, thân thương luôn là nơi được chọn để gắn bó, hòa nhịp vào dòng chảy mạnh mẽ mỗi ngày.

Tuyển tập truyện ngắn hay Báo Thanh Niên: Đây cũng là một tặng phẩm thay lời cảm ơn đến các tác giả đã dành tâm sức và lao động nghệ thuật đóng góp cho trang báo Thanh Niên ngày càng đặc sắc, hấp dẫn, được độc giả tin yêu.

Khát vọng Việt Nam: Sách được xuất bản ở thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, những người làm Báo Thanh Niên một lần nữa muốn khởi lên nhiệt huyết cống hiến của mỗi người dân, doanh nghiệp và cả dân tộc để góp phần tiến tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao.