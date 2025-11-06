Báo Thanh Niên tiếp tục xây nhà nhân ái ở Đồng Nai

Hướng đến kỷ niệm 40 năm phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026), Báo Thanh Niên phối hợp các nhà hảo tâm và địa phương triển khai xây dựng 3 căn nhà nhân ái trên địa bàn Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22.10, chương trình đã khởi công 2 căn của đợt 1 tại xã Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ).

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Lâm Hiếu Dũng (thứ 2 từ trái qua) cùng chính quyền địa phương, chủ nhà làm lễ khởi công nhà nhân ái ở xã Xuân Thành ẢNH: GIA KHÁNH

Nối nhịp cầu yêu thương

Buổi lễ khởi công diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên; đại diện các doanh nghiệp tài trợ; lãnh đạo địa phương và đông đảo người dân 2 xã.

Lãnh đạo Báo Thanh Niên cùng địa phương tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái cho hộ bà Hoàng Thị Chanh (ấp Cây Da, xã Xuân Thành) ẢNH: GIA KHÁNH

Ba hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà đợt này gồm: bà Hoàng Thị Chanh (ấp Cây Da, xã Xuân Thành) do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai tài trợ 80 triệu đồng; ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Nguyễn Văn Khải (ấp 6, ấp 7, xã Đak Lua) do Công ty cổ phần cảng Đồng Nai tài trợ 80 triệu đồng/căn.

Đây đều là những hộ nghèo, sinh sống trong điều kiện khó khăn, nhiều năm phải ở trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ khi mùa mưa bão đến.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên phát biểu tại lễ khởi công

ẢNH: GIA KHÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho biết trong gần 40 năm hình thành và phát triển, Báo Thanh Niên không chỉ là cơ quan báo chí uy tín, là tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền đất nước.

Hàng trăm ngôi nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, hàng ngàn suất học bổng Nguyễn Thái Bình, Cùng con đi tiếp cuộc đời, hay các chương trình Cây mùa xuân, Cầu nối thiện tâm… đã và đang trở thành dấu ấn đẹp, khẳng định tinh thần "vì cộng đồng - vì con người Việt Nam" của tập thể những người làm Báo Thanh Niên.

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Khải đã mục nát, rệu rã

ẢNH: LÊ LÂM

Chương trình hôm nay tiếp tục là một hành trình yêu thương, hành trình của niềm tin và trách nhiệm xã hội. 3 mái nhà được khởi công hôm nay sẽ sớm trở thành tổ ấm vững chãi, giúp các hộ gia đình an cư, ổn định cuộc sống, để từ đó có thêm động lực vươn lên, thoát khỏi khó khăn, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Nhà của ông Nguyễn Ngọc Thạch với các gốc cột nhà bị mối mọt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào ẢNH: LÊ LÂM

"Chúng tôi tin rằng, khi những căn nhà hoàn thiện và bàn giao, sẽ có thêm những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc, minh chứng cho ý nghĩa to lớn của chương trình nhà nhân ái mà Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành đang thực hiện", nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh.

Thay mặt Báo Thanh Niên, ông Lâm Hiếu Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Công ty cổ phần cảng Đồng Nai và Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, những doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong suốt nhiều năm qua. Chính sự sẻ chia, đồng hành của quý doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội đến với cộng đồng.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể xã Xuân Thành, xã Đak Lua đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai suôn sẻ. Cảm ơn các đoàn viên, thanh niên địa phương đã góp sức để buổi lễ diễn ra ấm áp và ý nghĩa.

Khởi đầu của niềm tin và hy vọng

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thành, ông Lê Anh Việt, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thành trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên cùng các đơn vị, cá nhân đã chung tay hỗ trợ.

Ông Việt tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ và bà con nhân dân, công trình nhà nhân ái sẽ được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, sớm hoàn thành để bàn giao cho người dân.

Bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua, chia sẻ Đak Lua là một trong những địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của Đồng Nai, giáp với rừng Nam Cát Tiên, giao thông trở ngại, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.

Bà Hiền mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch cám ơn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ đã giúp ông có căn nhà mới, vững chãi ẢNH: LÊ LÂM

Khi những xẻng đất đầu tiên được xúc lên, không khí buổi lễ như lắng lại trong niềm xúc động. Đại diện các hộ gia đình được hỗ trợ không giấu được nước mắt vui mừng.

Bà Hoàng Thị Chanh, ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Nguyễn Văn Khải cám ơn các ban, ngành, địa phương cũng như Báo Thanh Niên đã hỗ trợ gia đình xây nhà, có nơi sinh sống ổn định.

Các cựu chiến binh là đồng đội cũ đến chia vui cùng ông Nguyễn Văn Khải ẢNH: LÊ LÂM

Ba căn nhà nhân ái sắp thành hình không chỉ là món quà vật chất quý giá, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Khải (58 tuổi) chia sẻ, vợ chồng ông đều mắc bệnh nặng, phải nuôi 5 con nhỏ đang tuổi đi học ẢNH: LÊ LÂM

Chương trình khép lại nhưng dư âm ấm áp vẫn đọng lại trong lòng mỗi người. Từ những công trình thiết thực, niềm tin và lòng nhân ái tiếp tục được gieo mầm, lan tỏa mạnh mẽ.