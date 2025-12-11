Miền Bắc sắp rét đậm, rét hại, 4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay 11.12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Riêng khu vực đông Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bắt đầu từ đêm nay đến ngày 12.12 có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Dự báo miền Bắc sắp có rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn diện rộng ẢNH: TUẤN MINH

Trong khoảng ngày 12 - 13.12, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo từ khoảng ngày 13.12 trời rét, riêng ngày và đêm 13.12, vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Dự báo từ ngày 14.12, Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, riêng từ khoảng đêm 16 - 18.12, trời có mưa, mưa rào rải rác, ban đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 11.12, khu vực Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực TP.Huế, TP.Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 10.12 đến 3 giờ ngày 11.12 có nơi trên 70 mm như các trạm: Vĩnh Trung (TP.Cần Thơ) là 138,4 mm; tại Hòa An (TP.Cần Thơ) là 136,2 mm; tại Điền Hải (Cà Mau) là 78 mm…

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực miền Tây Nam bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi mưa rất to 80 mm. Khu vực TP.Huế và khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 60 mm.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khu vực Quảng Trị, TP.Huế, TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi từ 13 - 15.12 có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở các vùng trũng, thấp.