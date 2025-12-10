Giá heo hơi hôm nay 10.12.2025: Tạm ngừng đà tăng

Giá thịt heo đang chững lại sau giai đoạn hồi phục ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành. Đặc biệt, sau khi điều chỉnh, mức giá 61.000 đồng/kg đã không còn trên thị trường. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động quanh mức 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung cũng giảm nhiệt sau nhiều ngày tăng mạnh do mưa lũ và giao thông chia cắt. Cụ thể, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại Nghệ An, về mức 60.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, Thanh Hóa và Nghệ An là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 60.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi giao dịch trong khoảng 58.000-59.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi biến động trái chiều trong sáng nay. Cụ thể, giá heo hơi Đồng Nai quay đầu giảm 1.000 đồng, về mức 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, với mức tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long cùng 59.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ 58.000 đồng/kg.

Hiện tại, heo hơi tại các tỉnh, thành phố ở miền Nam được bán ra với giá trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó Cà Mau là địa phương đang giữ giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay giảm nhiệt, bình quân cả nước lùi về mốc 59.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được Công ty Chăn nuôi C.P. Việt Nam niêm yết ở các thị trường miền Nam và miền Bắc. Hiện giá heo tại Việt Nam vẫn đang cao hơn các nước trong khu vực, đặc biệt cao hơn giá heo Trung Quốc gần 17.000 đồng/kg. Điều này tạo áp lực kéo giảm giá thịt heo và nhiều khả năng thịt nhập khẩu lại được đưa về nhiều hơn trong thời điểm cuối năm.