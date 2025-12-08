Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 8.12.2025: Giảm nhiệt

Đinh Đang
Đinh Đang
08/12/2025 07:46 GMT+7

Sau nhiều ngày tăng giá dựng đứng, giá heo hơi đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi bắt đầu giảm nhẹ trở lại ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Giá heo hơi hôm nay 8.12.2025: Giảm nhiệt - Ảnh 1.

Giá thịt heo đã tăng trở lại do nguồn cung giảm đi

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg tại Phú Thọ và Ninh Bình, xuống mức 60.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi ở miền Bắc hiện dao động từ 59.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh gồm Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu giữ giao dịch ở mức 59.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh thành còn lại trong khu vực, heo hơi được mua bán tại các mức 60.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng đã chững lại khi có những biến động trái chiều. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hoá giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mức 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, Quảng Trị và Quảng Ngãi tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 59.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 58.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, Nghệ An hiện là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo vẫn giữ được đà đi lên trong sáng nay, mặc dù biên độ tăng đã không còn cao như trước. Theo đó, Đồng Nai và TP.HCM cùng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 61.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Với sự điều chỉnh này, giá heo hơi tại miền Nam hiện dao động trong khoảng 57.000 - 61.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 61.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi cả nước đang quay về ngưỡng 60.000 đồng/kg do nguồn cung bị thiệt hại vì thiên tai, mưa lũ và giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Với mức giá này, nhiều chuyên gia cho rằng khá hợp lý trong bối cảnh hiện tại, vừa cân đối được lợi nhuận cho người nuôi vừa phù hợp với chi tiêu của người tiêu dùng.  

