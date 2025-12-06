Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 6.12.2025: Tăng khắp nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
06/12/2025 08:39 GMT+7

Giá heo hơi ở khắp các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, 'ông lớn' trong ngành cũng đồng loạt tăng giá ở cả 2 miền.

Giá heo hơi miền Bắc tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng ở Tuyên Quang lên 61.000 đồng/kg, bằng với Hưng Yên và Thái Nguyên, là mức cao nhất cả nước hiện nay. Nhiều tỉnh thành khác cũng tăng 1.000 đồng và đạt mốc 61.000 đồng/kg, gồm Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ. Ngoài ra, mức tăng 1.000 đồng còn ghi nhận ở Quảng Ninh, Cao Bằng, Lào Cai và Sơn La, cùng lên 60.000 đồng/kg. Riêng Lai Châu tăng 1.000 đồng lên 59.000 đồng/kg, bằng với Điện Biên và Lạng Sơn, là mức thấp nhất miền Bắc hiện nay.

Giá heo hơi hôm nay 6.12.2025: Tăng khắp nơi - Ảnh 1.

Giá heo tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng lên 61.000 đồng/kg. Nhiều nơi khác cũng đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng, như Hà Tĩnh, Lâm Đồng, đạt 59.000 đồng/kg; còn Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên 58.000 đồng/kg, bằng với Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cũng là mức thấp nhất khu vực.

Ở miền Nam, nhiều nơi cũng tăng 2.000 đồng như thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Tây Ninh lên 60.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; còn Vĩnh Long 58.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, nhiều nơi cùng tăng 1.000 đồng gồm TP.HCM lên 59.000 đồng/kg, Đồng Tháp 58.000 đồng/kg; An Giang, Cần Thơ và Cà Mau 57.000 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước hiện nay.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 59.100 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi thêm 1.000 đồng ở miền Bắc lên 58.000 đồng/kg, miền Nam 59.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị tiếp tục tăng nhẹ, phổ biến như ba rọi 136.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 147.000 đồng/kg, nạc vai 107.000 đồng/kg, nạc đùi 110.000 đồng/kg, thịt xay 118.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg…

