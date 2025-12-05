Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 5.12.2025: Miền Bắc lập đỉnh mới

Đinh Đang
Đinh Đang
05/12/2025 08:38 GMT+7

Thị trường hôm nay ghi nhận giá heo tiếp tục tăng lên tại khu vực miền Bắc, chững lại ở miền Trung và tăng rải rác vài nơi ở miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 5.12.2025: Miền Bắc lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo dần tăng trở lại trong thời điểm cuối năm

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay hồi phục tốt và quay trở lại mức 61.000 đồng/kg. Cụ thể, Thái Nguyên và Hưng Yên điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá lên mức cao nhất khu vực với 61.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức tăng này, heo hơi tại Ninh Bình đạt 60.000 đồng/kg, còn Lào Cai và Điện Biên giữ ở mức 59.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại, giá heo hơi vẫn giữ nguyên so với ngày hôm trước, dao động từ 58.000 - 61.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, sau nhiều ngày tăng mạnh, heo hơi tạm chững lại trong sáng nay. Hiện heo hơi ở khu vực này dao động từ 57.000 - 59.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg ở Thanh Hóa và Nghệ An; 58.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng. Mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. 

Ở thị trường miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh tăng tại Đồng Tháp và An Giang, lần lượt đạt 57.000 đồng/kg và 56.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, giá heo hơi vẫn duy trì ổn định so với phiên ngày hôm trước. Như vậy, heo hơi khu vực này được bán ra từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo ở một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung, quá trình tái đàn bị gián đoạn, quy mô chăn nuôi bị thu hẹp, khả năng khôi phục sản xuất gặp nhiều khó khăn do chịu tác động nặng nề của mưa lũ. Tổng đàn heo cả nước tháng 11.2025 ước tính tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có số lượng heo tăng so với cùng kỳ năm 2024 như Tây Ninh tăng 21,3%; Gia Lai tăng 13,9%; Sơn La tăng 10%, Đồng Nai tăng 2,4%.

Trong tháng 11.2025, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi ước đạt 365,7 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 11 tháng đầu năm 2025 đạt 4,01 tỉ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,78 tỉ USD, tăng 14,2%.

