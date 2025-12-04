Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Gần 600.000 m³ cát tràn vào đất sản xuất sau mưa lũ lịch sử

Mạnh Cường
Mạnh Cường
04/12/2025 12:10 GMT+7

Gần 600.000 m³ cát tràn vào đất sản xuất sau mưa lũ lịch sử, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các ngành chức năng thu gom để phục vụ các dự án trên địa bàn.

Sáng 4.12, ông Phùng Hoàng Việt, Chủ tịch UBND xã Gò Nổi (TP.Đà Nẵng), cho biết đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã khiến 82 ha đất sản xuất của địa phương bị bồi lấp, với trữ lượng cát ước tính gần 600.000 m³.

Theo ông Việt, đây là số liệu vừa được xã khảo sát và thống kê. Xã đã lập phương án thu gom, đề xuất UBND TP.Đà Nẵng và Sở NN-MT xem xét chủ trương cho phép thu dọn lượng cát bồi lấp để khôi phục mặt bằng canh tác, giúp người dân kịp thời sản xuất đúng vụ. 

Địa phương cũng kỳ vọng có thể tận thu nguồn cát này, tổ chức đấu giá nhằm tạo kinh phí tái đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất.

Đà Nẵng: Gần 600.000 m³ cát tràn vào đất sản xuất sau mưa lũ lịch sử- Ảnh 1.

Lượng cát "khủng" bồi lấp đất sản xuất của người dân sau trận mưa lũ lịch sử

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước tình hình trên, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành công văn giao các sở, ngành cùng UBND các xã, phường triển khai nhiệm vụ xử lý đất, cát bồi lấp và phục hồi sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Thành phố yêu cầu các xã, phường khẩn trương vận động nhân dân nạo vét, tu sửa, chỉnh trang đồng ruộng tại các khu vực bị sạt lở, bồi lấp nhẹ để kịp tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026. Đối với diện tích bị bồi lấp lớn, UBND xã, phường phải lập phương án cải tạo, thẩm định và phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trước ngày 5.12. Kinh phí thực hiện được hỗ trợ từ ngân sách thành phố nhằm giúp các địa phương khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Đà Nẵng: Gần 600.000 m³ cát tràn vào đất sản xuất sau mưa lũ lịch sử- Ảnh 2.

Cát bồi lấp, khiến việc sản xuất của người dân Gò Nổi gặp nhiều khó khăn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, các địa phương phải quản lý chặt chẽ lượng đất, cát dư thừa trong quá trình cải tạo đồng ruộng để phục vụ các công trình, dự án đầu tư công của thành phố; tuyệt đối không được mua bán hoặc vận chuyển khối lượng này ra ngoài địa bàn.

UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật chủ động phối hợp với các địa phương tiếp nhận lượng cát, đất dư thừa nhằm phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

