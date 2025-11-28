5 mỏ cát hơn 1.000 tỉ đồng trúng đấu giá nhưng 'đứng bánh' vì vướng quy định

Ngày 28.11, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố, ông Phan Thái Bình đã có công văn gửi Bộ NN-MT về việc kiến nghị, rà soát, bổ sung một số quy định của luật Địa chất và khoáng sản 2024 cùng các quy định liên quan.

Theo nội dung công văn, UBND TP.Đà Nẵng cho rằng theo quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40/2025/TT-BNNMT ngày 2.7.2025 của Bộ NN-MT, về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản, phương pháp, khối lượng công tác thăm dò khoáng sản đối với từng loại khoáng sản; mẫu, nội dung đề án và báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thì đối với các đề án thăm dò cát, sỏi lòng sông phải thực hiện lập trạm quan trắc hoặc thu thập số liệu về thủy - thạch động lực chế độ thủy văn đặc trưng theo mùa.

Một mỏ cát trên địa bàn H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ hoạt động trước đó ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, dữ liệu hiện trạng tốc độ lắng đọng trầm tích đáy; khảo sát hiện trạng hoặc thu thập số liệu về tai biến địa chất, trong đó có các hiện tượng xói lở, sụt lún, xói mòn, sạt lở bờ sông, lòng sông và thiết lập mô hình tính toán để mô phỏng các quá trình thủy động lực (mực nước, dòng chảy), vận chuyển bùn cát và biến động hình thái sông (xói lở, bồi tụ) và lan truyền vật chất rắn do hoạt động khai thác gây ra để xác định khối lượng cát, sỏi bồi lắng dự kiến và khoảng cách, độ sâu, công suất khai thác hợp lý.

Tuy nhiên, UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, trong thực tế quy định này chưa phù hợp, khó có thể thực hiện thăm dò cát, sỏi khu vực miền núi, trung du vì sông suối nhỏ, ngắn, mực nước, dòng chảy thay đổi nhanh; thời gian thi công thăm dò lại ngắn (khoảng một vài tháng) và hầu như không có trạm quan trắc của nhà nước.

Vướng mắc không thể cấp giấy phép thăm dò

Vướng mắc này dẫn đến 5 mỏ cát, sỏi đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nhưng do không đáp ứng các nội dung nêu trên nên không thể cấp giấy phép thăm dò.

Do đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Bộ NN-MT xem xét, điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện quy định tại mục 10.4 Phụ lục III Thông tư số 40 để phù hợp với thực tế.

Trước tình hình vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, tháng 6 vừa qua, một số địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng), đã đưa ra đấu giá khoảng 10 mỏ khoáng sản cát sỏi để sớm có nguồn vật liệu xây dựng cung cấp cho thị trường.

Kết quả, có 5 mỏ cát được đấu giá thành công với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đó, có 3 mỏ cát được đấu giá trúng với số tiền lên tới hơn 940 tỉ đồng.

Để sớm đưa các mỏ cát trúng đấu giá đi vào hoạt động, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũ, và sau đó là lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tích cực phối hợp, đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến khoáng sản.

Trong khi đó, một doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát trên địa bàn TP.Đà Nẵng, cho biết sau hơn 4 tháng triển khai các thủ tục, đến thời điểm này công ty vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép thăm dò trữ lượng mỏ cát mà đơn vị trúng đấu giá, nguyên nhân là do vướng quy định.