Đấu giá hơn 100.000 m3 cát vàng trôi vào nhà dân do lũ

Theo đó, để khắc phục hậu quả bão lũ, chính quyền xã Văn Bàn đưa ra hai giải pháp. Thứ nhất, dùng cát sỏi đắp 100.000 bao tải thành đê chống lũ, làm hai cầu tạm để người dân đi lại. Thứ hai, khơi thông tạo dòng chảy cho suối, giúp nước không tràn vào nhà dân. Về lâu dài, xã sẽ xem xét phương án xây kè, làm cầu bắc qua suối, quy hoạch khu dân cư.

Quá trình san gạt, khơi thông suối, xã ước tính thu được hơn 100.000 m3 cát vàng, số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Trước đó sau mỗi đợt mưa lũ, cát vàng tràn xuống ruộng vườn, nhà dân, nhưng khối lượng ít.

Theo phương án được sở ngành chấp thuận, xã Văn Bàn sẽ tổ chức khai thác số cát này, làm thủ tục đấu giá công khai, tiền thu được nộp vào ngân sách nhà nước. Để minh bạch, chính quyền sẽ thành lập tổ kiểm tra, giám sát, lắp đặt camera theo dõi 24/24 tại các điểm khai thác và tập kết cát.

Cát sỏi tràn vào thôn Làng Chút sau bão Bualoi ẢNH: Công an xã Văn Bàn

Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, sau cơn lũ, hàng trăm nghìn khối cát vàng tràn vào vườn nhà dân, phủ lên cây cối, ruộng vườn, lối đi đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân. Nhưng đây không phải là tài sản "trời cho", cát được xác định là khoáng sản, tài nguyên quốc gia và nhà nước tổ chức đấu giá khai thác, thu tiền về ngân sách.

"Luật Khoáng sản và luật Dân sự hiện hành được xây dựng trên nguyên tắc quản lý thống nhất và sở hữu toàn dân đối với tài nguyên. Tuy nhiên, ngay trong chính luật Địa chất và Khoáng sản 2024 (điều 3) cũng đã xác lập một tinh thần rất khác: Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, tổ chức, cá nhân và người dân tại địa phương nơi có tài nguyên được khai thác", LS Trương Anh Tú dẫn và cho rằng, để hài hòa đã đến lúc cần một chương riêng cho tài sản hình thành do thiên tai.



