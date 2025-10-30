Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chuyển hồ sơ dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an

Tuyến Phan
Tuyến Phan
30/10/2025 17:46 GMT+7

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 30.10, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao. Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao - Ảnh 1.

Dự án trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo

ẢNH: TUYẾN PHAN

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (điều 222), vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng (điều 224), vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí (điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015) đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận thanh tra cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra T.Ư để xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo đúng thẩm quyền.

Hồi tháng 7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chủ trì buổi công bố các quyết định của Thanh tra Chính phủ về thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Ngoại giao; Bộ VH-TT-DL.

Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Trần Kim Hậu, Phó cục trưởng Cục XI, làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra về việc dự án có khó khăn, vướng mắc và thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống lãng phí, tiêu cực trong đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao.

Tại đây, bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết lãnh đạo Bộ Ngoại giao hết sức coi trọng và đã có sự chỉ đạo sát sao đối với dự án này. Bộ đã thành lập ban chỉ đạo để xem xét thúc đẩy, giải quyết những vấn đề liên quan đến khó khăn, vướng mắc của dự án.

Bà Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ dành ưu tiên cao nhất trong công tác phối hợp với đoàn thanh tra, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ thông tin báo cáo, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung theo chỉ đạo của Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Thanh tra Chính phủ và Bộ Ngoại giao.

Hiện Bộ Công thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân nhằm tăng tính minh bạch, kịp thời và thuận lợi trong tính toán, điều chỉnh giá điện.

