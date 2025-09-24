Thanh tra Chính phủ trả lời kiến nghị cử tri

Ngày 24.9, Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi một số trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Trả lời kiến nghị của cử tri một số địa phương về thanh tra, rà soát việc tăng giá điện, Thanh tra Chính phủ cho hay, Bộ Công thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách giá điện và giá dịch vụ về điện.

Cử tri phản ánh thang giá điện tăng thường xuyên nhưng ngành điện lực luôn báo cáo lỗ (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Cơ quan thanh tra cũng dẫn báo cáo từ Bộ Công thương, cho thấy hằng năm bộ này đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra và công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kết quả kiểm tra được công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Bộ Công thương.

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành cuộc thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo đó, trong kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các sai phạm liên quan đến việc tham mưu cơ chế, chính sách liên quan đến chính sách áp dụng giá bán điện ưu đãi cho một số dự án không đúng đối tượng; việc thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về giá mua điện; việc điều chỉnh giá mua bán điện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm toán vốn đầu tư; việc xây dựng khung giá phát điện...

Vẫn theo Thanh tra Chính phủ, hiện nay Bộ Công thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025 quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân nhằm tăng tính minh bạch, kịp thời và thuận lợi trong tính toán, điều chỉnh giá điện.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo Bộ Công thương (quản lý ngành và lĩnh vực), Bộ Tài chính (đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại EVN) tăng cường kiểm tra, giám sát về giá điện.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan và theo chức năng nhiệm vụ được giao, Thanh tra Chính phủ sẽ nắm bắt tình hình, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị, đề xuất Thủ tướng về định hướng, xây dựng kế hoạch thanh tra theo quy định.



