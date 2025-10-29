Tiger đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ

Chương trình đã trao tặng những phần quà gồm các nhu yếu phẩm đến 700 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, với tổng giá trị hỗ trợ gần 850 triệu đồng.

Những phần quà ý nghĩa mang theo tấm lòng sẻ chia khó khăn với người dân vùng bão

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn với diễn biến phức tạp, gây thiệt hại đến kinh tế, hạ tầng, và đời sống của nhiều hộ dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống đang được các địa phương triển khai khẩn trương, với sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Cùng tinh thần kề vai sát cánh, HEINEKEN Việt Nam, thông qua nhãn hàng Tiger, đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai chương trình "Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025" nhằm trao tặng những phần quà thiết yếu đến 700 hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề và liên tục nhất do hiện tượng "bão chồng bão" hoành hành vừa qua.

Chương trình"Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025" được triển khai tại nhiều địa phương

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11, những phần quà bao gồm túi và bình nước của nhãn hàng Tiger, các gói nhu yếu phẩm như lương thực, gia vị, vật dụng sinh hoạt hàng ngày được nhân viên Tiger trực tiếp trao tặng đến người dân tại 12 xã, phường của 3 tình, bao gồm xã Tiên Trang, Nông Cống, Hoằng Thanh (Thanh Hóa); xã Diễn Châu, phường Quỳnh Phương (Nghệ An); các xã Tiên Điền, Đức Quang, Lộc Hà, Đồng Tiến, và các phường Bắc Hồng Lĩnh, Vũng Áng, Hoành Sơn (Hà Tĩnh). Song song với hoạt động trao quà, đội ngũ nhãn hàng Tiger còn dành thời gian thăm hỏi và động viên các hộ gia đình, qua đó tiếp thêm sức mạnh tinh thần để bà con vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Từng phần quà trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên tinh thần giúp người dân thêm vững lòng để vượt qua khó khăn

Ngoài trao tặng quà, đội ngũ nhãn hàng Tiger còn dành thời gian thăm hỏi và động viên các hộ gia đình

"Chúng tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với đồng bào miền Bắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời cảm phục trước tinh thần bền bỉ và bản lĩnh vượt khó của người dân nơi đây. Cùng sự hỗ trợ và phối hợp của chính quyền địa phương, thông qua chương trình 'Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025', nhãn hàng Tiger hy vọng có thể góp phần sát cánh cùng bà con trên hành trình phục hồi, tái ổn định cuộc sống và tiếp tục tiến về phía trước" - bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị cấp cao nhãn hàng Tiger chia sẻ.

Có mặt tại chương trình "Tiger đồng hành cùng miền Bắc vượt bão 2025", đại diện UBND xã Tiên Điền, Hà Tĩnh cũng cho biết: "Những ngày sau bão là quãng thời gian đầy thử thách với chúng tôi. Trong những ngày này, sự chung tay của các doanh nghiệp và tổ chức là nguồn động lực giúp bà con thêm vững lòng và bản lĩnh để vượt qua khó khăn. Chúng tôi vô cùng trân trọng tấm lòng của nhãn hàng Tiger, và mong rằng tinh thần tương thân tương ái sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng."

Đại diện UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại chương trình

Trong hơn 30 năm song hành và phát triển cùng Việt Nam, con người và cộng đồng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Tiger. Thông qua chương trình lần này, nhãn hàng mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần chung tay hành động, cũng như ý chí kiên cường, không ngừng vươn lên và tiến bước mạnh mẽ.