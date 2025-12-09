Giá heo hơi hôm nay 9.12.2025: Thịt nhập tăng mạnh

Giá heo hơi miền Bắc duy trì mức cao nhất 61.000 đồng/kg ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Ngược lại, thấp nhất 59.000 đồng/kg ở Lạng Sơn, Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh thành khác cùng 60.000 đồng/kg.



Giá heo trong nước cao hơn khiến lượng thịt nhập khẩu tăng mạnh ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ở miền Trung, giá heo hơi cao nhất 61.000 đồng/kg tại Nghệ An; mức thấp nhất 58.000 đồng/kg duy trì tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Các địa phương còn lại dao động từ 59.000 - 60.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đứng ở mức cao nhất khu vực với 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau 57.000 đồng/kg - thấp nhất cả nước hiện nay. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 59.000 đồng/kg. Trong năm nay, giá heo hơi biến động mạnh sau khi liên tục giảm sâu rồi đột ngột tăng cao vì dịch bệnh bùng phát ở nhiều địa phương, sau đó là mưa lũ bất thường. Đây là nguyên nhân khiến lượng thịt nhập khẩu tăng mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 11 tháng qua, sản phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 1,78 tỉ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về dài hạn, tổng đàn cả nước vẫn tăng nhẹ do một số địa phương bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch tả heo châu Phi. Một số địa phương có số lượng tăng so với cùng kỳ gồm Tây Ninh tăng 21%, Gia Lai 14%, Đồng Nai 2,4% và Sơn La 10%...

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ ở các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 136.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 147.000 đồng/kg, nạc vai 107.000 đồng/kg, nạc đùi 110.000 đồng/kg, thịt xay 118.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg…