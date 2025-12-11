Giá heo hơi hôm nay 11.12.2025: Quay lại đỉnh

Giá heo hơi tại Bắc Ninh tăng 1.000 đồng quay lại mức 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, tại Lai Châu, heo hơi cũng tăng 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; đây là mức giá phổ biến tại nhiều địa phương khác ở miền Bắc. Mức giá thấp nhất 59.000 đồng/kg duy trì tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Điện Biên.



Giá heo tăng trở lại sau vài ngày hạ nhiệt ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng ở nhiều tỉnh như Lâm Đồng, lên 60.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên 59.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá phổ biến từ 59.000 - 60.000 đồng/kg, riêng Huế và Đà Nẵng vẫn giữ mức thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ở miền Nam ổn định với mức cao nhất 60.000 đồng/kg tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Ngược lại, Cà Mau 57.000 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 59.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi bình quân cả nước 59.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng kéo giá heo giống cũng tăng theo, hiện phổ biến từ 1,9 - 2,05 triệu đồng/kg, tăng từ 100.000 - 205.000 đồng/con. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tại, tình hình dịch bệnh trên đàn heo cơ bản được kiểm soát tốt và người chăn nuôi bắt đầu tái đàn mạnh khiến nhu cầu heo giống tăng.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 138.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 149.000 đồng/kg, nạc vai 110.000 đồng/kg, nạc đùi 110.000 đồng/kg, thịt xay 119.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg…