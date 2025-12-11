Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 11.12.2025: Quay lại đỉnh

Chí Nhân
Chí Nhân
11/12/2025 07:33 GMT+7

Sau vài ngày hạ nhiệt, giá heo hơi miền Bắc quay lại đỉnh 61.000 đồng/kg, trong khi thị trường ở khu vực miền Trung sôi động hơn.

Giá heo hơi tại Bắc Ninh tăng 1.000 đồng quay lại mức 61.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, tại Lai Châu, heo hơi cũng tăng 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg; đây là mức giá phổ biến tại nhiều địa phương khác ở miền Bắc. Mức giá thấp nhất 59.000 đồng/kg duy trì tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Điện Biên.

Giá heo hơi hôm nay 11.12.2025: Quay lại đỉnh- Ảnh 1.

Giá heo tăng trở lại sau vài ngày hạ nhiệt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng ở nhiều tỉnh như Lâm Đồng, lên 60.000 đồng/kg; Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên 59.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá phổ biến từ 59.000 - 60.000 đồng/kg, riêng Huế và Đà Nẵng vẫn giữ mức thấp nhất khu vực với 58.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi ở miền Nam ổn định với mức cao nhất 60.000 đồng/kg tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Ngược lại, Cà Mau 57.000 đồng/kg - mức thấp nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 59.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá bán heo hơi bình quân cả nước 59.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng kéo giá heo giống cũng tăng theo, hiện phổ biến từ 1,9 - 2,05 triệu đồng/kg, tăng từ 100.000 - 205.000 đồng/con. Theo  Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tại, tình hình dịch bệnh trên đàn heo cơ bản được kiểm soát tốt và người chăn nuôi bắt đầu tái đàn mạnh khiến nhu cầu heo giống tăng.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 138.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 149.000 đồng/kg, nạc vai 110.000 đồng/kg, nạc đùi 110.000 đồng/kg, thịt xay 119.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 10.12.2025: Tạm ngừng đà tăng

Giá heo hơi hôm nay 10.12.2025: Tạm ngừng đà tăng

Giá heo hơi diễn biến phân hóa tại các thị trường: Trong khi giảm nhiệt tại khu vực miền Bắc, miền Trung thì vẫn giữ đà tăng giá ở miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 9.12.2025: Thịt nhập tăng mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi trở lại mức đỉnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận