Giá heo hơi hôm nay 15.12.2025: Bật tăng, chạm mức 64.000 đồng/kg

Dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt heo sẽ tăng khi bước vào mùa lễ tết cuối năm ẨNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay bật tăng mạnh dù ngày giao dịch đầu tuần thường có diễn biến đi ngang thăm dò. Mức điều chỉnh tăng trong khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg ghi nhận tại hầu hết các tỉnh, thành phố, chỉ Lai Châu vẫn duy trì tại mức 61.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 61.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Cao Bằng và Hưng Yên là những địa phương có giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.



Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng được điều chỉnh tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở nhiều địa phương trong sáng đầu tuần. Cụ thể, heo hơi khu vực này hiện được bán ra với giá trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Nghệ An và Thanh Hóa có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 63.000 đồng/kg; Lâm Đồng và Hà Tĩnh 62.000 đồng/kg. Tại hầu hết các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, heo hơi đồng loạt giữ giá 61.000 đồng/kg, chỉ Gia Lai giữ giá heo hơi đi ngang, duy trì mức 60.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng ghi nhận biến động nhẹ, dao động từ 58.000 - 62.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai và TP.HCM có giá heo hơi cao nhất khu vực với 62.000 đồng/kg. Kế đó là Tây Ninh 61.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại giữ giao dịch trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Theo dự đoán của các chuyên gia chăn nuôi, giá heo hơi có thể tăng hơn nữa trong thời gian tới vì nguồn cung bị thiệt hại nhiều bởi lũ lụt. Trong đó, kể cả trường hợp người dân tái đàn lúc này cũng không thể kịp bù đắp lượng heo thiệt hại do mưa lũ để phục vụ nhu cầu tăng cao trước Tết Nguyên đán bởi thời gian nuôi heo để xuất chuồng mất ít nhất 140 ngày, nên việc khôi phục đàn heo không hề đơn giản. Trong khi đó, khả năng cao từ nay đến tết nguồn hàng sẽ khan hơn. Khoảng hơn một tháng nữa, nhu cầu sẽ tăng lên, đặc biệt là nhu cầu chế biến. Bởi các sản phẩm thịt chế biến sẵn sẽ được đẩy mạnh trước tết khoảng một tháng. Từ cơ sở đó, giá heo hơi dự báo sẽ tăng lên trên 60.000 đồng/kg và có thể đạt 70.000 đồng/kg từ nay đến Tết Nguyên đán.