Giá heo hơi hôm nay 18.12.2025: Mỗi ngày một đỉnh mới

Chí Nhân
Chí Nhân
18/12/2025 07:32 GMT+7

Liên tiếp trong 4 ngày qua, giá heo hơi mỗi ngày lập một mốc mới, mức đỉnh hôm nay là 67.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục tăng đồng loạt; mức cao nhất đến 2.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh thành như Hải Phòng và Phú Thọ lên 66.000 đồng/kg còn Sơn La thấp hơn với 65.000 đồng/kg. Nhiều địa phương khác đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng, trong đó đáng chú ý là Bắc Ninh lên 67.000 đồng/kg - mức cao nhất cả nước hiện nay; Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên 66.000 đồng/kg. Cùng tăng 1.000 đồng nhưng Lạng Sơn, Sơn La và Cao Bằng chỉ mới đạt mức 65.000 đồng/kg còn Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên chỉ 64.000 đồng/kg. Tuyên Quang là địa phương duy nhất vẫn giữ giá của ngày hôm trước với 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18.12.2025: Mỗi ngày một đỉnh mới - Ảnh 1.

Giá heo tăng 'dựng đứng' trong những ngày qua

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, duy nhất Đà Nẵng tăng 1.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ngãi vẫn giữ mức 65.000 đồng/kg trong khi Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại đồng giá 64.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường tăng nhẹ 1.000 đồng tại Tây Ninh lên 63.000 đồng/kg, bằng với TP.HCM và Đồng Nai - cao nhất khu vực. Bên cạnh đó, An Giang cũng tăng thêm 1.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, bằng với Cần Thơ và Cà Mau, cũng là mức thấp nhất cả nước hiện nay; Vĩnh Long và Đồng Tháp cùng 61.000 đồng/kg. Nhờ chăn nuôi ổn định do không bị ảnh hưởng bởi mưa lũ bất thường nên nguồn cung dồi dào, giá heo hơi biến động nhẹ.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị ổn định như ba rọi 142.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 151.000 đồng/kg, nạc vai 113.000 đồng/kg, nạc đùi 112.000 đồng/kg, thịt xay 120.000 đồng, mỡ heo 74.000 đồng/kg…

Xem thêm bình luận