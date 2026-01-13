Hàng loạt kho hàng đồ hộp Hạ Long có thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Sở NN-MT Hải Phòng đã có báo cáo chi tiết gửi Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN-MT) liên quan đến vụ việc bắt giữ thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi trong kho hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long gây chấn động dư luận thời gian qua.

Nhiều mẫu kiểm nghiệm thịt nguyên liệu, sản phẩm pate phát hiện dương tính với virus dịch tả heo châu Phi ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Một trong những thông tin quan trọng trong bản báo cáo dài 5 trang này là kết quả xét nghiệm các mẫu thịt heo, sản phẩm pate trong các kho hàng không chỉ nhiễm virus dịch tả heo châu Phi mà còn phát hiện chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép.

Theo Sở NN-MT TP.Hải Phòng, ngày 8.9.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Hải Phòng (PC03) phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 15C-298.81 do ông Lê Bá Doanh (49 tuổi, trú tại P.An Biên, TP.Hải Phòng) điều khiển và xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-317.36 do ông Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú tại xã Hà Nam, TP.Hải Phòng) điều khiển .

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe 15C-298.81 có 42 khay thịt heo nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng, tổng trọng lượng thịt là 790 kg. Xe ô tô 34C-317.36 có 45 khay thịt heo nạc đã giết mổ, màu trắng nhợt không tự nhiên, có mùi ôi thiu, tổng trọng lượng là 484,5 kg .

Trước đó, từ tháng 5.2025, ông Doanh và ông Việt thu mua thịt heo để bán cho ông Bùi Đức Trọng (47 tuổi), P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Sau đó, ông Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và được bảo quản tại kho lạnh: 7A, 7B, 7D, kho 8H/215 Lê Lai, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng và sử dụng để sản xuất đồ hộp (thịt xay và pate, xúc xích).

Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP.Hải Phòng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với thịt heo chứa trên 2 xe nói trên và các kho hàng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long. Kết quả xét nghiệm đối với mẫu phẩm lấy trên 2 xe ô tô nói trên đều có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Đối với thịt heo, bì lợn trong kho 7A, 7B, 7D tại số 71 đường Lê Lai và kho 8H/215 đường Lê Lai, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long; mẫu lấy tại kho 7D ngày 8.9.2025 cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả heo châu Phi và vi khuẩn Salmonella spp.

Các mẫu lấy tại 2 kho 7A, 7B ngày 8.9.2025 cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Mẫu lấy tại Kho 7D ngày 10.9.2025 (6 mẫu đơn là thịt heo nạc nhập kho theo từng ngày 21.7.2025, 12.8.2025, 4.9.2025, 5.9.2025, 6.9.2025 và 7.9.2025) và mẫu lấy tại Kho 8H/215 Lê Lai (kho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long thuê của Công ty Nam An Khánh) ngày 10.9.2025 đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Các mẫu lấy tại 4 kho: 7A, 7B, 7D và kho 8H/215 Lê Lai ngày 10.9202 đều cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng, toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả heo châu Phi vận chuyển về Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định.

Truy xuất, tiêu hủy sản phẩm đồ hộp Hạ Long nhiễm dịch, vi khuẩn

Cũng theo báo cáo của Sở NN-MT TP.Hải Phòng, từ ngày 18 - 29.9,.2025, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng, Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn đã lấy 260 mẫu (thịt nguyên liệu, sản phẩm đồ hộp...) để giám định tư pháp. Kết quả phân tích mẫu có 65/122 mẫu dươn g tính virus dịch tả heo châu Phi và 8/115 mẫu chỉ tiêu ô nhiễm vi sinh vật vượt ngưỡng cho phép (Salmo nella spp).

Sở NN-MT TP.Hải Phòng đã yêu cầu Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long thực hiện rà soát, truy xuất, thu hồi đối với sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu dương tính với dịch tả heo châu phi, vi khuẩn Salmonella spp hoặc vượt quá ngưỡng cho phép.

Theo đó, ngày 19.11.2025, các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản bị nhiễm virus, vi khuẩn gồm: 790 kg thịt heo nạc của ông Lê Bá Doanh và 484,5 kg thịt heo nạc của ông Trịnh Hà Việt; 132,3 tấn thịt heo nạc do ông Bùi Đức Trọng mua của các ông Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long; 4,1 tấn chả giò rế; 3,2 tấn chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt heo do ông Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long .

Ngoài ra, cơ quan chức năng tiêu hủy hàng hóa dương tính với vi khuẩn Salmonella spp bảo quản tại kho lạnh của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long gồm 13,6 tấn bì đông lạnh (do ông Bùi Đức Trọng bán cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long), 8,2 tấn da gà đông lạnh nhập khẩu, 6 tấn thịt gà xay đông lạnh nhập khẩu.

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cũng đề nghị tiêu hủy 135 thùng, 10 hộp pate, loại 90 gr/1 hộp, sản xuất 6.9.2025 và 156 thùng (1 thùng có 48 hộp) pa tê loại 150 gr/hộp và 23 hộp.