Yêu cầu truy xuất, triệu hồi sản phẩm Đồ hộp Hạ Long không an toàn

Liên quan đến vụ việc Công an TP.Hải Phòng đang điều tra hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, ông Lê Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phong khẩn trương báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Yêu cầu truy xuất, triệu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Các thông tin báo cáo gồm: hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay; các biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất triệu hồi đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn theo quy định và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm hiện nay.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các địa phương liên quan trong việc điều tra truy xuất, xử lý vi phạm, triệu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn khi có đề nghị phối hợp trong phạm vi, chức năng quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hải Phòng cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn các quy định và biện pháp kiểm soát, an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; sử dụng các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh động, thực vật.

Đồng thời, tham mưu Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND cấp xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cơ quan quản lý trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát các hoạt động hậu kiểm đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm k, khoản 1, điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2.22018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn thực phẩm để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp.

Liên quan vụ phát hiện thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh, sáng nay 12.1, Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.