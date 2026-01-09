2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bật khóc nói lời sau cùng

Chiều 9.1, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến tiêu cực trong cấp phép an toàn thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào nghị án và tuyên án vào chiều 14.1.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong ẢNH: PHÚC BÌNH

Xin được khoan hồng

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong là người bị đề nghị mức án cao nhất, 20 năm tù về tội nhận hối lộ, với cáo buộc chịu trách nhiệm nhận tổng số tiền gần 95 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, ông Phong nhiều lần bật khóc, bày tỏ suốt 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế, đã có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.

Bị cáo nói những ngày trong trại tạm giam đã ý thức rõ "có thành tích thì Nhà nước ghi nhận, nhưng có tội thì phải trả giá nên không dám oán thán", mong sai phạm của mình sẽ là bài học để những người khác rút kinh nghiệm, tránh vấp phải.

Cựu cục trưởng gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, ngành y tế và người dân cả nước; đồng thời trình bày sức khỏe giảm sút, chỉ mong sau những năm tháng vất vả vì công việc có thể được nghỉ ngơi, sống thanh thản, nhưng sai phạm trong quá khứ đã khiến bản thân đối diện với mức án dài.

Ông Phong cũng xin khoan hồng cho các bị cáo từng là cấp dưới, bởi họ đều được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, nhất thời phạm tội. Nhiều người trong số này đã cùng bị cáo không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất khi lũ lụt, đại dịch Covid-19…

"Những sai phạm trong quá khứ rồi không làm lại được. Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu", ông Phong nói.

Bị cáo Trần Việt Nga (trái) và chồng là Lê Hoàng tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Bật khóc, xin lỗi

Cùng về tội nhận hối lộ, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị đề nghị từ 12 - 13 năm tù, với cáo buộc chịu trách nhiệm tổng số tiền 12,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng.

Nữ bị cáo nói, khi nhìn lại hành trình của chính mình cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn, không chỉ từ những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn từ sự vụn vỡ của niềm tin. "Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự - thứ bị cáo mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con", lời cựu cục trưởng .

Cũng như ông Phong, bà Nga "đau đáu và dằn vặt" khi nghĩ đến những đồng nghiệp, cấp dưới có năng lực, nhưng vì những chỉ đạo "chưa đúng đắn" của mình mà hôm nay phải đứng trước tòa. Lẽ ra, là lãnh đạo của cục, bị cáo phải là người dẫn dắt cấp dưới, là lá chắn bảo vệ họ trước những sai phạm, song đã không làm được.

Tiếp tục trình bày, nữ cựu cục trưởng khóc, gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, mong tòa xem xét khoan hồng. Đồng thời, xin lỗi tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vì những sai phạm của bị cáo đã gây khó khăn cho họ.

"Bị cáo hiểu rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mà mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính", bà này nói.

Cùng vụ án, chồng bà Nga là ông Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, bị đề nghị 3 - 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Trước bục khai báo, ông Hoàng bật khóc ngay từ những lời đầu, thừa nhận sai phạm, cho rằng đây là bài học "sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt" sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tái phạm.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khi cả hai vợ chồng cùng vướng lao lý, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc, cuộc sống của hai bên gia đình hoàn toàn đảo lộn.

Cựu phó cục trưởng xin tòa xem xét khoan hồng, để vợ sớm được trở về chăm sóc các con.

Nhiều bị cáo còn lại cùng chung sự ăn năn hối hận, trình bày hoàn cảnh gia đình, trăn trở về con cái không người chăm sóc, cha mẹ già yếu không thể phụng dưỡng. Một số nhận ra tiền tài, chức vụ, danh vọng chẳng có nghĩa lý gì, điều quan trọng nhất khi này là tự do.