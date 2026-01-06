Xét xử vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Không chi tiền, hồ sơ sẽ bị treo

Chiều 6.1, TAND TP.Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo ở nhóm tội đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Trong vụ án, 21 bị cáo bị truy tố tội đưa hối lộ, với cáo buộc đã đưa tiền cho các cá nhân ở Cục An toàn thực phẩm để được tạo điều kiện trong việc xét, duyệt hồ sơ.

Hồ sơ đầy đủ vẫn bị trả lại nhiều lần

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Vinh cho biết mình là dược sĩ, quen viết hồ sơ nên làm dịch vụ xin cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận quảng cáo cho người có nhu cầu.

Bị cáo Vinh khai không quan hệ gì với chuyên viên hay lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm mà khi nộp hồ sơ của khách lên hệ thống, theo dõi tiến trình mới để ý và biết thêm chuyên viên thẩm định.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: ANH PHÙNG

Năm 2019, bà Vinh nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định nhưng vẫn bị trả lại nhiều lần với lý do không rõ ràng. Bà Vinh gặp trực tiếp chuyên viên xử lý hồ sơ hỏi thì được thông báo về khoản phí phải nộp khi hồ sơ xong.

"Phí này không được quy định trong Nghị định 15, ngoài phí phải nộp thì phải nộp một khoản nữa sau khi hồ sơ đã xong", bà Vinh khai và cho hay chuyên viên chỉ nói khoản nộp ngoài là "phí hồ sơ".

Chủ tọa thẩm vấn: "Nếu không nộp phí đó thì hồ sơ có hoàn thiện được không?", bà Vinh đáp nếu không nộp thì sẽ không hoàn thiện được và hồ sơ bị treo.

Khai thêm, bà Vinh cho hay, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm không báo giá chung, như "chị Hiền là 9 triệu, anh Hùng là 10 - 11 triệu".

"Sao mỗi người lại một giá khác nhau?", chủ tọa hỏi thì chị bà Vinh nói "bị cáo không biết".

Bị cáo Vinh và khai đã đưa tổng hơn 4,3 tỉ đồng cho các chuyên viên. Trong đó, đưa cho chuyên viên tên Hiền nhiều nhất 3,3 tỉ đồng. Những lần đưa tiền, bị cáo Vinh đều chuyển khoản.

Theo lời khai của bà Vinh đã thu của khách từ 13 - 15 triệu đồng/hồ sơ. Sau khi trừ chi phí, mỗi hồ sơ bà Vinh được công 500.000 đồng và đã hưởng lợi tổng cộng 211 triệu đồng. Số tiền này bà Vinh dùng chi tiêu cá nhân và việc gia đình, đến nay đã nộp khắc phục toàn bộ.

Tự tìm hiểu và biết "phải cảm ơn"

Không được chuyên viên "gợi ý" chi tiền, bị cáo Quách Thị Trà My, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM, khai rằng biết phải chi tiền thông qua những người "cùng cảnh" gặp ở phòng tiếp dân của Cục An toàn thực phẩm.

Bà My khai, Công ty IPM không có chức năng làm dịch vụ hồ sơ công bố sản phẩm, bản thân không được giao nhiệm vụ này mà làm ngoài thông qua mối quan hệ trước đó từng làm ở Công ty CP Dược phẩm Novaco.

Toàn cảnh phiên tòa ẢNH: ANH PHÙNG

Thời điểm làm ở Công ty Novaco, bà My có mối quan hệ xin sửa hồ sơ, hướng dẫn hồ sơ với các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm.

Bà My khai rằng trước khi Nghị định 15 có hiệu lực, hồ sơ vẫn làm bản giấy mà chưa nộp qua dịch vụ công, bà My có gặp Nguyễn Thị Hải Hà (cựu chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm) để xin hướng dẫn về hồ sơ đăng ký quảng cáo và "xin phép cảm ơn sau". Bà My được bị cáo Hà hướng dẫn rất nhiệt tình, song bà Hà không đặt điều kiện gì.

Tuy nhiên, khi lên phòng tiếp dân ngồi và nói chuyện với một số người đến hỏi hồ sơ và được mách: "Sau khi làm hồ sơ xong phải cảm ơn trên đó, hồ sơ sau này sẽ được tạo điều kiện tốt hơn". Ngoài ra, khi làm ở Công ty Novaco, bà My cũng nắm được các khoản tiền phải chuyển cho "bên thứ 3" nên nghĩ "chắc phải có khoản tiền ngoài khoản chính thống".

Đối với hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo, bà My khai chuyển 2,5 triệu đồng/bộ và "cảm ơn" từ 7 - 10 triệu đồng/hồ sơ xin giấy tiếp nhận tùy thời điểm.

Bà My khai mỗi hồ sơ thu từ 4,5 - 15 triệu đồng tùy loại, trung bình mỗi bộ được hưởng lợi từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Khai thêm, bị cáo My cho hay, thời điểm làm dịch vụ đó bị cáo đang mang thai nên đã chủ động xin số tài khoản của chuyên viên để chuyển, không phải đi lại nhiều. Bà My đã chuyển cho 3 người, trong đó người nhiều nhất chuyển 2,4 tỉ đồng.

Bà My thừa nhận được hưởng lợi khoảng 650 triệu đồng. Số tiền này bà My dùng để dưỡng thai, nuôi con và chữa bệnh.

"Khi được tại ngoại, bị cáo đã tác động gia đình, cụ thể nhờ chồng ứng lương 1 năm ở đơn vị và vay mượn bạn bè. Hiện đã khắc phục được 160 triệu đồng", bị cáo My nói.

"Tiền nong không quan trọng" nhưng vẫn phải chi

Bị cáo Phạm Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Novaco, khai biết bị cáo Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) từ lần phối hợp tại một sự kiện.

Vì công ty làm dịch vụ công bố sản phẩm cho khách có nhu cầu, ông Thuận đã gọi nhờ ông Minh giúp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ.

Ông Thuận khai, "việc tiền nong rất tế nhị" nên không đề cập con số và ông Minh cũng trao đổi "chuyện tiền nong không quan trọng, cứ giao cho bạn nào để anh hướng dẫn trực tiếp" nên ông Thuận để nhân viên của mình liên hệ với ông Minh.

Dù là chủ tịch nhưng ông Thuận khẳng định không điều hành trực tiếp công ty. Quá trình điều tra, ông được điều tra viên thông báo tổng số tiền Công ty Navaco đã cảm ơn Cục An toàn thực phẩm là hơn 3 tỉ đồng.

"Số tiền này chuyển cho các chuyên viên, mục đích để cảm ơn sau khi hoàn thiện hồ sơ và nhờ tạo điều kiện trong quá trình thẩm xét", ông Thuận khai và khẳng định công ty bị lỗ mảng làm dịch vụ, không được hưởng lợi.