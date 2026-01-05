Bộ Y tế nói về việc ưu tiên mua nhà xã hội với người sinh 2 con

Chiều 5.1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 13 luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 vừa qua. Một trong các luật được công bố là luật Dân số, có hiệu lực từ 1.7.2026 với nhiều chính sách mới nhằm duy trì mức sinh thay thế, thích ứng già hóa dân số của Việt Nam.

Họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp 10 chiều 5.1 ẢNH: GIA HÂN

Theo đó, để duy trì mức sinh thay thế, luật Dân số quy định, phụ nữ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng; lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Luật cũng quy định Nhà nước hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đồng thời, gia đình có 2 con đẻ trở lên được ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Ngoài ra, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ do Chính phủ quy định.

Luật mới cũng bổ sung các quy định về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Cụ thể, luật cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; cấm thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định để phục vụ chân đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính.

Đồng thời, luật quy định đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người có hành vi thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phá thai và việc đình chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh này thực hiện theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Dân số cũng bổ sung các quy định về thích ứng với già hóa dân số. Trong đó, chủ động chuẩn bị cho tuổi già như chuẩn bị về sức khỏe, tài chính, tâm lý; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia học tập, nâng cao kiên thức, kỹ năng để duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần và chức năng xã hội; tham gia các hoạt động hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi...

ông Phạm Vũ Hoàng, Phó cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) thông tin tại họp báo ẢNH: GIA HÂN

Đang xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn luật Dân số

Thông tin thêm về quy định ưu tiên mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở với người có từ 2 con đẻ trở lên tại họp báo, ông Phạm Vũ Hoàng, Phó cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết các chính sách lớn quy định trong luật mang tính nguyên tắc chung.

Về chính sách duy trì mức sinh thay thế, ông Hoàng thông tin, bên cạnh các quy định mang tính khung, căn cơ, dài hạn có các quy định cụ thể. Trong đó, gồm chính sách bổ sung đối tượng người có từ 2 con đẻ trở lên được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Theo đại diện Bộ Y tế, luật đã có các quy định chỉnh sửa rất cụ thể một số điều của luật Nhà ở. Theo đó, sửa chi tiết các điều 76 về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, điều 77 quy định hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Hiện đang bộ này đang tham mưu với Chính phủ xây dựng các nghị định, thông tư của Bộ Y tế để hướng dẫn luật.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 05 năm 2024 quy định chi tiết một số điều của luật Nhà ở về mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Dự kiến hoàn thành trước 15.5, trước thời điểm luật có hiệu lực.