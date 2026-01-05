Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

88.635 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số

Liên Châu
Liên Châu
05/01/2026 07:33 GMT+7

Tại Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035 (sau đây ghi tắt là Chương trình) đã được Quốc hội quyết nghị, tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 là 88.635 tỉ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách T.Ư là 68.000 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư công 39.200 tỉ đồng, kinh phí thường xuyên 28.800 tỉ đồng); vốn ngân sách địa phương là 20.041 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư công 8.492 tỉ đồng, kinh phí thường xuyên 11.549 tỉ đồng); nguồn vốn khác dự kiến là 594 tỉ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2031 - 2035.

88.635 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số - Ảnh 1.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội)

ẢNH: THÚY NINH

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật; gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương; góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nước VN khỏe mạnh.

Một số chỉ tiêu cụ thể là: tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 giảm xuống dưới 15% và đến năm 2035 giảm xuống dưới 13%; tỷ suất sinh thô đến năm 2030 tăng thêm 0,5% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 0,5% so với năm 2030; tỷ số giới tính khi sinh đến năm 2030 giảm xuống dưới 109 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống và đến năm 2035 giảm xuống dưới 107 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035; 70% phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và 90% vào năm 2035; 90% trẻ sơ sinh được khám sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và đạt 95% vào năm 2035; số lượng người dễ bị tổn thương được tiếp cận, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc xã hội đến năm 2030 tăng thêm 70% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 90% so với năm 2030…


Tin liên quan

Mức sinh xuống thấp, dân số Việt Nam sẽ siêu già vào 2049

Mức sinh xuống thấp, dân số Việt Nam sẽ siêu già vào 2049

'Tại VN, việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thật sự bền vững, xuất hiện xu thế mức sinh xuống thấp (năm 2023 ước tính là 1,96 con/phụ nữ, thấp nhất trong lịch sử, và dự báo tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo'.

Ngày càng nhiều phụ nữ trì hoãn sinh con, quy mô dân số suy giảm trong tương lai

Thách thức lớn khi mức sinh giảm, già hóa dân số nhanh

Khám phá thêm chủ đề

Chăm sóc sức khỏe dân số Bệnh tật chất lượng dân số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận