88.635 tỉ đồng chăm sóc sức khỏe người dân, nâng cao chất lượng dân số

Trong đó, vốn ngân sách T.Ư là 68.000 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư công 39.200 tỉ đồng, kinh phí thường xuyên 28.800 tỉ đồng); vốn ngân sách địa phương là 20.041 tỉ đồng (bao gồm vốn đầu tư công 8.492 tỉ đồng, kinh phí thường xuyên 11.549 tỉ đồng); nguồn vốn khác dự kiến là 594 tỉ đồng. Căn cứ kết quả thực hiện của Chương trình giai đoạn 2026 - 2030, Chính phủ trình Quốc hội quyết định nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2031 - 2035.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) ẢNH: THÚY NINH

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật; gia tăng tỷ lệ sinh, phấn đấu đạt mức cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường chăm sóc các nhóm dễ bị tổn thương; góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng nước VN khỏe mạnh.

Một số chỉ tiêu cụ thể là: tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030 giảm xuống dưới 15% và đến năm 2035 giảm xuống dưới 13%; tỷ suất sinh thô đến năm 2030 tăng thêm 0,5% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 0,5% so với năm 2030; tỷ số giới tính khi sinh đến năm 2030 giảm xuống dưới 109 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống và đến năm 2035 giảm xuống dưới 107 bé trai sinh ra sống so với 100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ cặp nam, nữ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 90% vào năm 2030 và 95% vào năm 2035; 70% phụ nữ mang thai được khám sàng lọc trước sinh ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và 90% vào năm 2035; 90% trẻ sơ sinh được khám sàng lọc sơ sinh ít nhất 5 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất vào năm 2030 và đạt 95% vào năm 2035; số lượng người dễ bị tổn thương được tiếp cận, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc xã hội đến năm 2030 tăng thêm 70% so với năm 2025 và đến năm 2035 tăng thêm 90% so với năm 2030…



