2 cựu Cục phó An toàn thực phẩm khai mang tiền nhận hối lộ đi từ thiện

Cuối giờ chiều 5.1, sau nhiều giờ công bố bản cáo trạng, Hội đồng xét xử TAND TP.Hà Nội bước vào phần xét hỏi đối với nhóm cựu lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận hối lộ.

Trong vụ án, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc cầm đầu, chủ mưu khi thống nhất, chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp để cấp giấy chứng nhận trái phép. Qua đó, ông Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng và bà Nga nhận 8 tỉ đồng.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: KIẾN TRẦN

2 cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn cũng bị cáo buộc nhận hối lộ với vai trò cầm đầu, chỉ đạo các lãnh đạo phòng, chuyên viên do mình phụ trách, đồng thời giúp sức ông Phong phạm tội. Trong đó ông Long nhận hối lộ 8,6 tỉ đồng và ông Tuấn nhận 4,3 tỉ đồng.

Tiền hối lộ nhiều lần nhận qua cấp dưới

Tại bục khai báo, ông Long cho hay mình không phụ trách lĩnh vực cấp giấy công bố sản phẩm nhưng vì hồ sơ tồn đọng nhiều nên từ năm 2022 ông được giao hỗ trợ ký, xử lý hồ sơ. Thời gian đó, ông Long đã ký duyệt hơn 10.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm trình.

Ông Long thừa nhận đã được ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, nhiều lần đưa tiền mặt, mỗi lần khoảng 400 - 500 triệu đồng, tổng số 8 tỉ đồng. Bị cáo Lê Hoàng, cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm (từ tháng 11.2021 - 4.2023), cũng nhiều lần đưa tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long tại phiên tòa ẢNH: KIẾN TRẦN

Ông Long khai rằng khi bị cáo Minh và Hoàng đưa tiền có nói là tiền "doanh nghiệp cảm ơn". Mỗi hồ sơ ông Long trực tiếp ký duyệt được cảm ơn 2 triệu đồng.

Ngoài số tiền 8,5 tỉ đồng nhận từ bị cáo Minh và Hoàng, ông Long còn thừa nhận được cấp dưới đưa 190 triệu đồng chia làm 5 lần liên quan đến quá trình thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP cho doanh nghiệp.

Số tiền nhận hối lộ, ông Long khai đã dùng vào việc tặng học bổng cho học sinh, làm từ thiện, xây nhà tình nghĩa... Đến nay, ông Long đã vận động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Nhận hối lộ nghĩ là tiền cảm ơn

Cựu Cục phó Đỗ Hữu Tuấn cũng thừa nhận đã ký hơn 18.000 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trình lên và nhận nhiều lần tổng số 2,3 tỉ đồng từ bị cáo Phạm Văn Hinh, cựu Trưởng phòng quản lý sản phẩm thực phẩm (từ tháng 3.2019 - 10.2021).

Ông Tuấn khai rằng những lần đưa tiền, bị cáo Hinh đều báo cáo số lượng hồ sơ mà doanh nghiệp chi tiền cảm ơn và số lượng hồ sơ doanh nghiệp không chi tiền. Đồng thời, ông Hinh cũng báo cáo chủ trương của cục trưởng về việc chia tiền cho lãnh đạo cục, trong đó những hồ sơ ông Tuấn trực tiếp ký thì được hưởng 2 triệu đồng/hồ sơ.

Toàn cảnh phiên xét xử ẢNH: KIẾN TRẦN

Ngoài 2,3 tỉ đồng nhận từ ông Hinh, cựu Cục phó Đỗ Hữu Tuấn còn thừa nhận được một cấp dưới đưa nhiều lần tổng 2 tỉ đồng.

Số tiền nhận hối lộ, ông Tuấn khai ngoài chi tiêu gia đình, ông cũng mang đi làm từ thiện.

Khai báo trước đó, ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận hành vi của mình nhưng thời điểm nhận tiền không nghĩ đó là tiền hối lộ bởi cho rằng "nhận hối lộ phải là người ta làm đúng mà mình ép người ta phải chi tiền. Nhưng ở đây chỉ là mình hướng dẫn để người ta làm đúng nên được cảm ơn".

Với số tiền nhận hối lộ, ông Phong cũng khai đã dùng để giúp người thân gặp khó khăn, giúp đỡ các cháu trong gia đình, giúp đỡ đồng nghiệp và tài trợ cho các giải thể thao của đơn vị.

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc muộn. Sáng 6.1, Hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo.