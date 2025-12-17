Trong kết luận điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và các công ty liên quan, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 người về tội nhận hối lộ, 21 người bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.



2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc cầm đầu, chủ mưu khi thống nhất, chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp để cấp giấy chứng nhận trái phép. Qua đó, ông Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng và bà Nga nhận 8 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ 44 tỉ đồng ẢNH: BỘ CÔNG AN

C01 cũng xác định 2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn nhận hối lộ, với vai trò cầm đầu, chỉ đạo các lãnh đạo phòng, chuyên viên do mình phụ trách, đồng thời giúp sức ông Phong phạm tội.

2 cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm phải nộp sung công quỹ hơn 13 tỉ

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hùng Long được ông Phong phân công phụ trách Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm (Cục An toàn thực phẩm) từ tháng 9.2022 và trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do trung tâm và Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Theo chủ trương của ông Phong, đối với các hồ sơ do ông Long ký mà được đưa tiền thì sẽ được chia từ 1,5 - 2 triệu đồng/hồ sơ. Do vậy, từ tháng 9.2022 - tháng 12.2023, ông Long được ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, và ông Lê Hoàng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, chia tổng 8,5 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hùng Long, cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra, C01 còn xác định ông Long đã nhận 190 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Công ty Mediphar và Công ty MediUSA.

Đối với ông Đỗ Hữu Tuấn, C01 xác định, từ năm 2018 - 2024, bị can này được phân công ký giấy tiếp nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu.

Thực hiện chủ trương của ông Phong, ông Tuấn đã đồng ý để Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm chỉ đạo các chuyên viên nhận tiền của người có nhu cầu xin giấy tiếp nhận để chia chác theo cơ chế.

Ông Đỗ Hữu Tuấn ẢNH: BỘ Y TẾ

C01 cáo buộc ông Tuấn đã nhận từ 2 cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm tổng số tiền 4,3 tỉ đồng.

Trong vụ án, ông Long phải liên đới chịu trách nhiệm với ông Phong đối với tổng số tiền hơn 62 tỉ đồng mà các chuyên viên của Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm đã nhận, phải nộp sung công quỹ nhà nước số tiền đã nhận là 8,69 tỉ đồng.

Ông Tuấn cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền các chuyên viên tại Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm đã nhận hối lộ và phải nộp sung công quỹ nhà nước 4,39 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Long đã tự nguyện giao tài sản để kê biên và nộp lại 734 triệu đồng đã nhận. Ông Tuấn cũng tự nguyện đề nghị gia đình nộp lại 3,3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để đảm bảo thi hành án.

Danh sách các bị can bị đề nghị truy tố:

Tội nhận hối lộ Tội đưa hối lộ 34 bị can lãnh đạo, chỉ huy và nhân viên, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm 21 bị can là những cá nhân có nhu cầu xin giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm 1. Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 1. Trần Thị Quỳnh Trang, dược sĩ 2. Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 2. Lại Thị Thu Anh, Giám đốc Công ty TNHH Great Health Việt Nam 3. Nguyễn Hùng Long, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 3. Nguyễn Thị Vinh, lao động tự do 4. Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 4. Lê Thị Thu Hà, lao động tự do 5. Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế 5. Phạm Đức Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Novaco 6. Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế 6. Nguyễn Quang Hưng, cựu Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco 7. Phạm Văn Hinh, cựu Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm (cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm) 7. Vũ Văn Tọa, Giám đốc Công ty CP dược phẩm Novaco - chi nhánh TP.HCM 8. Cao Văn Trung, cựu Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm 8. Lê Thị Hồng Giang, nhân viên Công ty CP dược phẩm Novaco 9. Lê Mạnh Hùng, cựu Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm 9. Tô Phương Ngân, nhân viên Công ty CP dược phẩm Novaco 10. Nguyễn Thị Minh Hải, cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm 10. Phạm Thị Loan, Giám đốc Công ty CP dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam 11. Hoàng Thanh Hà, cựu Phó trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm 11. Trần Quang Hải, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosi 12. Nguyễn Thị Phương Lan, cựu Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm 12. Đào Thị Ngọc Ánh, nhân viên Công ty cổ phần Viện Nghiên cứu dược phẩm PA 13. Nguyễn Thị Yến, cựu Phó chánh văn phòng, Cục An toàn thực phẩm 13. Lương Thị Lan, lao động tự do 14. Trần Thị Thu Liễu, cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông 14. Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH DVTM Minh An và Công ty TNHH Nhật Nam Group 15. Phạm Tuyết Mai, cựu viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) 15. Nguyễn Thị Tình, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thế Việt Nam 16. Phạm Duy Bình, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm 16. Nguyễn Văn Sơn, lao động tự do 17. Nguyễn Thị Minh, cựu nhân viên hợp đồng Văn phòng Cục An toàn thực phẩm (cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) 17. Nguyễn Thanh Uyên, lao động tự do 18. Nguyễn Nam Tiến, cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm 18. Đậu Thị Giang, lao động tự do 19. Đinh Cao Cường, cựu chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 19. Quách Thị Trà My, nhân viên kinh doanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu hóa dược IPM 20. Lã Thái Bình, cựu Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm (cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) 20. Mai Văn Thắng, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ thực phẩm quốc tế Đại An 21. Lê Văn Nam, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm 21. Nguyễn Việt Anh, cựu Giám đốc Công ty TNHH Balactan Việt Nam 22. Lê Thị Hiên, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

23. Nguyễn Thị Thu Quỳnh, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

24. Phạm Hoàng Giang, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, thời điểm bị khởi tố là chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm

25. Trần Thị Tuyết, cựu chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm

26. Trần Thị Hồng Nhung, cựu chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

27. Vũ Huy Long, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

28. Nguyễn Thị Việt Hà, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

29. Nguyễn Thị Hải Hà, cựu chuyên viên Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm

30. Phùng Thị Thúy Hà, cựu chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm

31. Trần Thị Lựu, cựu chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm

32. Nguyễn Thị Ngọc Hiền, cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm

33. Trần Mỹ Hằng, cựu chuyên viên Phòng Kế hoạch tài chính, Cục An toàn thực phẩm

34. Trần Thị Nhài, nghỉ hưu (trước khi nghỉ hưu làm chuyên viên tại Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông, Cục An toàn thực phẩm)





