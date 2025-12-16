Kê biên 6 bất động sản của cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.



Vụ án này, C01 đề nghị truy tố 55 người ở 2 nhóm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, nhóm nhận hối lộ là các cựu lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm và các chỉ huy, nhân viên các trung tâm thuộc cục.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị tội nhận hối lộ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Nhóm đưa hối lộ là các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp giấy phép đăng ký bản công bố sản phẩm, xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo và xin giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP).

Duyệt chủ trương nhận tiền và cơ chế ăn chia

Theo kết luận, hành vi nhận hối lộ diễn ra trong thời gian dài, trong đó 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu hành vi này.



Theo quy định, doanh nghiệp có sản phẩm cần đăng ký bản công bố tại Cục An toàn thực phẩm phải khai báo hồ sơ và đính kèm các tài liệu lên hệ thống dịch vụ công, sau đó nộp lệ phí từ 1,35 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ. Hồ sơ sau đó tự động chuyển đến Cục An toàn thực phẩm, ông Phong là người phân hồ sơ về các phòng chuyên môn.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng

Do hồ sơ của các doanh nghiệp thường không đạt, phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần nên để tránh bị kéo dài thời gian, muốn đưa sản phẩm sớm lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp cho các chuyên viên để được hướng dẫn, đẩy nhanh quá trình thẩm định và sớm được cấp giấy chứng nhận.

Khi được báo cáo nội dung này, ông Phong đã đồng ý chủ trương và cho phép chuyên viên, nhân viên Cục An toàn thực phẩm nhận tiền để hướng dẫn, giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ. Đồng thời, ông Phong cũng thống nhất chủ trương chia tiền đã nhận trái quy định theo cơ chế.

Cụ thể, ông Phong nhận từ 2,5 - 3 triệu đồng/hồ sơ đối với hồ sơ do Trung tâm thẩm xét; từ 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ đối với hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và từ 1,5 - 2 triệu đồng/hồ sơ đối với hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp cục phó trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký thì cục phó sẽ nhận từ 1,5 - 2 triệu đồng/hồ sơ và ông Phong chỉ nhận từ 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Đối với trưởng phòng, giám đốc trung tâm sẽ được chia từ 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ; phó phòng, phó giám đốc nhận từ 500.000 - 1 triệu đồng/hồ sơ; chuyên viên thẩm xét 1 nhận từ 700.000 - 1 triệu đồng/hồ sơ và chuyên viên thẩm xét 2 nhận từ 300.000 - 500.000 đồng/hồ sơ.

Kê biên 6 bất động sản rộng hơn 12.000 m2

Theo kết luận, chủ trương này được trao đổi xuyên suốt từ cấp cục xuống phòng và lãnh đạo phòng trao đổi để các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Quá trình thẩm xét hồ sơ, các chuyên viên thỏa thuận, đề nghị người làm dịch vụ đưa từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Số tiền nhận được, chuyên viên sẽ giữ lại 1 - 1,5 triệu đồng/hồ sơ, còn lại chuyển về cho lãnh đạo cấp phòng để tập hợp, đưa cho ông Phong và lãnh đạo cục được phân công ký tiếp nhận.

Với phần ông Phong, khoảng 2 - 3 tuần, các lãnh đạo cấp phòng sẽ tập hợp và mang tiền kèm danh sách doanh nghiệp lên đưa. Số còn lại được chia theo cơ chế trên.

Với chủ trương này, từ 2.2.2018 - 31.12.2024, 31 chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận gần 94 tỉ đồng. Ông Phong được chia gần 44 tỉ đồng.

Ngoài ra, C01 còn cáo buộc ông Phong còn nhận 330 triệu đồng trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp chứng nhận GMP trái phép.

Để đảm bảo thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, C01 đã kê biên 6 bất động sản của ông Phong. Trong đó 1 lô đất rộng 100 m2 tại Khu đô thị mới Dương Nội (P.Dương Nội, Hà Nội) và 5 lô đất tổng diện tích 11.930 m2 tại P.Xuân Hòa (Phú Thọ).

Ngoài ra, quá trình điều tra, vợ ông Nguyễn Thanh Phong đã nộp 781 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho chồng.