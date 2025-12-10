Quốc hội 'chốt' Bộ Y tế vẫn quản lý đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa

Sáng 10.12, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Giáo dục và luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Trước khi các đại biểu bấm nút biểu quyết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trình bày trước Quốc hội báo cáo tiếp thu giải trình của Chính phủ về các luật trong lĩnh vực giáo dục và 2 nghị quyết về giáo dục đào tạo.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ đã chuẩn hóa thuật ngữ “văn bằng chương trình đào tạo chuyên sâu của một số ngành, lĩnh vực đặc thù” thay cho “văn bằng tương đương”, phản ánh đúng bản chất các văn bằng như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư.

Đồng thời, quy định rõ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân để bảo đảm linh hoạt, kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ Y tế và Bộ GD-ĐT đã "thống nhất cao", đối với các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học thuộc lĩnh vực sức khỏe cấp văn bằng như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, việc hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý do Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại dự thảo luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Việc giao Bộ Y tế quản lý đào tạo chuyên sâu ngành y, theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nhằm đảm bảo các vấn đề về quy phạm cũng như chuyên môn. "Bộ GD-ĐT chúc Bộ Y tế quản lý thật tốt các chương trình đào tạo này", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.

Đây là quy định rất mới so với dự thảo được trình trước đó. Thảo luận tại hội trường ngày 20.11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức cho biết rất buồn khi nhiều đề xuất đưa ra đã không được cơ quan soạn thảo tiếp thu.

Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, đào tạo chuyên khoa, nhất là bác sĩ nội trú là "tinh hoa của tinh hoa" trong ngành y, xem đây như là đào tạo chứng chỉ hành nghề là hoàn toàn không chính xác. Ông và nhiều đại biểu đều đề nghị giáo dục lĩnh vực sức khỏe phải do Bộ Y tế quản lý.

Bộ trưởng GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa thống nhất

Liên quan đến sách giáo khoa, điều 32 của luật quy định Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.

Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định và thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục để thẩm định sách giáo khoa. Hội đồng và thành viên hội đồng chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng thẩm định.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự phiên họp sáng 10.12 ẢNH: GIA HÂN

Trước đó, cho ý kiến thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tán thành quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, cân nhắc một số nội dung, như không quy định giải pháp trong dự thảo luật; làm rõ xã hội hóa ở những khâu nào (biên soạn, in ấn, phát hành...).

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng báo cáo phương án triển khai thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước từ năm học 2026 - 2027, theo hướng công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm, chống lãng phí.

Cạnh đó, kế thừa và phát huy ưu điểm của các bộ sách hiện có, hạn chế tối đa tác động đến các đối tượng liên quan và không gây xáo trộn hoạt động dạy, học tại cơ sở giáo dục.

Tại thời điểm này, việc cụ thể hóa trong luật việc biên soạn là xã hội hóa hay do Nhà nước biên soạn là chưa khả thi và chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay. Nghị quyết 88/2014/QH13 cũng giao Chính phủ chỉ đạo thực hiện “xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa”.

Sau khi thống nhất về phương án triển khai thực hiện, Chính phủ sẽ chỉ đạo rà soát, chỉnh lý, ban hành các quy định để tạo cơ sở pháp lý triển khai cụ thể phương án “một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc”.