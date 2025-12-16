Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
16/12/2025 10:07 GMT+7

Cảnh sát cáo buộc 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo cấp dưới nhận tiền để cấp chứng nhận trái phép. Ông Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng, còn bà Nga nhận 8 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

2 cựu cục trưởng bị cáo buộc là chủ mưu, cầm đầu

Trong vụ án, C01 đề nghị truy tố 55 bị can ở 2 nhóm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, cùng 32 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Phong

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ tháng 1.2015 - 9.2024.

Trong giai đoạn 2018 - 2024, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện công bố sản phẩm. Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng

Trên cương vị cục trưởng, tháng 9.2018, ông Phong đã chủ trì cuộc họp cấp ủy, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thực hiện việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Song hai đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau khi trao đổi, ông Phong đề ra chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Thông thường từ 5 - 10 triệu đồng một bộ hồ sơ, trung bình 7 triệu đồng một hồ sơ. Tiền thu trái phép được nhóm này ăn chia theo tỷ lệ.

C01 xác định, bằng hình thức trên, từ 2018 - 2024, các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận gần 95 tỉ đồng để tạo điều kiện cấp sớm giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Riêng ông Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng, trong đó 43,5 tỉ liên quan đến hồ sơ công bố và hơn 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

Trong kết luận, C01 cáo buộc ông Phong giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền đã nhận hối lộ là gần 95 tỉ đồng. Ông Phong phải nộp sung công quỹ nhà nước 44 tỉ đồng.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng- Ảnh 2.

Bà Trần Việt Nga

ẢNH: BỘ Y TẾ

Đối với bà Trần Việt Nga, C01 xác định bị can này được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên bà Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng.

Sau đó, bà Nga yêu cầu cấp dưới phụ trách lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt đến các chuyên viên thu tiền, đưa lại cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng một hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

C01 xác định các chuyên viên đã nhận 12,7 tỉ đồng và chuyển cho bà Nga 8 tỉ đồng.

Bà Nga cũng bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng và phải nộp sung công quỹ nhà nước 8 tỉ đồng.

Bắt cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn

Ông Đỗ Hữu Tuấn, cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) cùng 7 người bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ.

Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

