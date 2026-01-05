Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai không đề cập tiền mà ‘đưa bao nhiêu thì đưa’

Sau nhiều giờ công bố bản cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 chiều 5.1, HĐXX TAND TP.Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Vụ án này có 34 người bị truy tố tội nhận hối lộ, trong đó có 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga. 21 người còn lại bị truy tố tội đưa hối lộ.

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: ANH PHÙNG

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, ông Phong khai giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ 1.1.2015 đến tháng 8.2024. Từ tháng 5.2018, ông Phong đã thấy phản ánh về việc chậm trễ trong cấp giấy tiếp nhận, thẩm định, thẩm định lại, hậu kiểm cấp GMP (thẩm định và chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng đồng nhất, an toàn)... Trong đó, có những lần ông Phong đã bị lãnh đạo Bộ Y tế nhắc nhở.

Lý giải sự chậm trễ này, ông Phong khai từ khi Nghị định 15 có hiệu lực, thời hạn cấp giấy giảm xuống còn 21 ngày (bằng một nửa so với thời hạn cũ), trong khi nhân lực của Cục An toàn thực phẩm không thay đổi. Điều này khiến số lượng hồ sơ phải giải quyết rất lớn. Cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ không có bộ phận pháp chế nên việc triển khai hồ sơ gặp khó, nhiều điểm chưa đáp ứng được.

Ông Phong khai thêm, khi hồ sơ bị trả lại, doanh nghiệp không biết cách làm hồ sơ thì chủ động đề nghị đưa tiền để chuyên viên giúp đỡ họ làm lại hồ sơ cho chuẩn. "Khi anh em báo cáo với tôi thì chưa nói rõ số tiền này là bao nhiêu", ông Phong nói.

Ông Nguyễn Thanh Phong tại phiên xét xử ẢNH: ANH PHÙNG

Ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận cáo trạng truy tố đúng nhưng cho rằng mình không đề cập số tiền bao nhiêu mà "anh em đưa bao nhiêu thì đưa". Theo ông Phong, số tiền đưa tùy các phòng. Trường hợp ông Phong trực tiếp ký hồ sơ thì có phòng đưa 2,5 triệu đồng/hồ sơ; có phòng đưa 1 triệu, có phòng đưa 1,5 triệu đồng/hồ sơ…

Ông Phong trình bày khi cấp dưới nói về việc doanh nghiệp đưa tiền để làm hồ sơ thì bản thân không đồng ý và truyền đạt lại "các anh muốn làm thế nào thì làm, quan trọng là hồ sơ phải thật chuẩn".

Do đó, ông Phong cho rằng hàng năm vẫn yêu cầu cấp dưới rút lại một số hồ sơ để rà soát lại.

Trong vụ án, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục và thống nhất cơ chế ăn chia hưởng lợi cá nhân.

Ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng đối với sai phạm xảy ra khi cấp giấy tiếp nhận và GMP, trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.