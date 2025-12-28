Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời cử tri về xóa nợ thuế cho bệnh viện công

Ngày 28.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn..., cùng hơn 300 cử tri đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, ngành y tế trên địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ ẢNH: CTV

Tại hội nghị, cử tri Dương Hoàng Vũ (Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ), cho biết nhiều bệnh viện công lập tại thành phố đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Ông Vũ kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, xóa tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt liên quan đến thuế TNDN (2% trên doanh thu) từ hoạt động khám chữa bệnh theo khung giá do nhà nước quy định của các cơ sở y tế công lập tại Cần Thơ vào giai đoạn trước ngày luật Thuế TNDN có hiệu lực.

"Việc này nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố tiếp tục hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất công tác khám, chữa bệnh", ông Vũ chia sẻ.

Cử tri Dương Hoàng Vũ, Bệnh viện Tim mạch TP.Cần Thơ, nêu kiến nghị ẢNH: CTV

Nhiều bệnh viện gặp khó khăn

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, kiến nghị trên là chính đáng. Trước đây, các bệnh viện công phải nộp thuế TNDN cũng như thuế đất. Đối với thuế đất thì đã có chính sách tháo gỡ, nhưng thuế TNDN thì bệnh viện công vẫn phải nộp. Vì vậy, rất nhiều bệnh viện đã gặp khó khăn, nợ chưa giải quyết được. Phần thuế này cũng chưa được cơ cấu vào giá dịch vụ y tế nên cũng không có nguồn thu để giải quyết trả nợ.

Thời gian qua, Bộ Y tế đã trình Chính phủ và chuyển sang Quốc hội nghị quyết đặc thù nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến giảm thuế, miễn thuế cho các khối liên quan tới y tế. Nhưng nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, nên những khoản nợ thuế trước đó không nằm trong đối tượng giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời kiến nghị của cử tri ẢNH: CTV

Người đứng đầu Bộ Y tế cho biết, kiến nghị trên là chính đáng nhưng cần phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá lại. Vì theo phương án mà luật đã ban hành thì việc hồi tố chính sách phải được Quốc hội cho phép. "Phải xem cấp thẩm quyền như thế nào thì mới giải quyết được vấn đề liên quan tới việc hồi tố với khoản thuế trước đây", bà Đào Hồng Lan nói.

Trước đó, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Y tế liên quan đến tình trạng nợ thuế TNDN của các bệnh viện trên địa bàn. Tổng số nợ thuế TNDN truy thu của 15 bệnh viện theo kết luận của Thanh tra TP.Cần Thơ (cũ) là hơn 46 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 bệnh viện này với tổng số tiền hơn 66 tỉ đồng; trong đó, nợ thuế gần 47 tỉ đồng và tiền phạt hơn 19 tỉ đồng. Theo báo cáo của Sở Y tế, đến nay, đã có 12/15 đơn vị nộp vào ngân sách với tổng số tiền hơn 34 tỉ đồng. Trong đó 9 đơn vị hoàn thành 100% nghĩa vụ, 1 đơn vị đã nộp xong nợ gốc và tiền phạt (còn tiền chậm nộp), 2 đơn vị đã nộp xong nợ gốc (còn tiền phạt và tiền chậm nộp). Tổng số tiền 6 đơn vị còn phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế tính đến ngày 31.8 hơn 53 tỉ đồng.



