Nghi phạm giết người đêm Giáng Sinh bị bắt khi định trốn sang Campuchia

Ngày 26.12, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Huỳnh Kim Long (22 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) - là nghi phạm giết người vào đêm Giáng Sinh.

Huỳnh Kim Long, nghi phạm giết người trong đêm Giáng Sinh, bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Trước đó, ngày 25.12, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp truy xét từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM về việc Huỳnh Kim Long đang bỏ trốn sau khi gây án vào đêm 24.12. Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình nội, ngoại biên.

Đến 8 giờ 15 ngày 26.12, trong quá trình kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, nhận diện và bắt giữ Long khi đang chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Long khai nhận, tối 24.12, khi đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau và bị một người phụ nữ đe dọa đánh qua điện thoại. Sau đó, Long nghe điện thoại và hẹn gặp "đối thủ" tại khu vực chợ Phú Nhuận để giải quyết.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ bạn chở đến điểm hẹn. Tại đây, thấy nhóm gồm 5 người (4 nam, 1 nữ), Long xảy ra xô xát với người đàn ông đứng ra xác nhận cuộc gọi trước đó. Trong lúc ẩu đả, Long rút dao mang theo, chém liên tiếp vào người đàn ông này rồi bỏ chạy.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tỉnh Tây Ninh bàn giao nghi phạm giết người cho Công an TP.HCM

ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Sau khi gây án, Long được bạn chở về Gò Vấp (TP.HCM) ngủ qua đêm. Chiều 25.12, Long đi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhưng đã bị bắt giữ ngay sáng hôm sau.

Đến 11 giờ 30 ngày 26.12, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi phạm giết người là Huỳnh Kim Long cho PC02 - Công an TP.HCM di lý về địa phương để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.