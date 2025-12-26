Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Nghi phạm giết người đêm Giáng Sinh bị bắt khi định trốn sang Campuchia

Bắc Bình
Bắc Bình
26/12/2025 14:22 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã bắt giữ Huỳnh Kim Long khi đang làm thủ tục trốn sang Campuchia. Đây là nghi phạm giết người tại TP.HCM vào đêm Giáng Sinh.

Ngày 26.12, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ Huỳnh Kim Long (22 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) - là nghi phạm giết người vào đêm Giáng Sinh.

- Ảnh 1.

Huỳnh Kim Long, nghi phạm giết người trong đêm Giáng Sinh, bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bắt giữ

ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Trước đó, ngày 25.12, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp truy xét từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM về việc Huỳnh Kim Long đang bỏ trốn sau khi gây án vào đêm 24.12. Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình nội, ngoại biên.

Đến 8 giờ 15 ngày 26.12, trong quá trình kiểm soát hành khách làm thủ tục xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng tại Trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã phát hiện, nhận diện và bắt giữ Long khi đang chuẩn bị xuất cảnh sang Campuchia.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Long khai nhận, tối 24.12, khi đang ở nhà thì nghe vợ cãi nhau và bị một người phụ nữ đe dọa đánh qua điện thoại. Sau đó, Long nghe điện thoại và hẹn gặp "đối thủ" tại khu vực chợ Phú Nhuận để giải quyết.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long nhờ bạn chở đến điểm hẹn. Tại đây, thấy nhóm gồm 5 người (4 nam, 1 nữ), Long xảy ra xô xát với người đàn ông đứng ra xác nhận cuộc gọi trước đó. Trong lúc ẩu đả, Long rút dao mang theo, chém liên tiếp vào người đàn ông này rồi bỏ chạy.

- Ảnh 2.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tỉnh Tây Ninh bàn giao nghi phạm giết người cho Công an TP.HCM

ẢNH: BĐBP TÂY NINH

Sau khi gây án, Long được bạn chở về Gò Vấp (TP.HCM) ngủ qua đêm. Chiều 25.12, Long đi đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đổi hướng sang cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Tây Ninh) nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, nhưng đã bị bắt giữ ngay sáng hôm sau.

Đến 11 giờ 30 ngày 26.12, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao nghi phạm giết người là Huỳnh Kim Long cho PC02 - Công an TP.HCM di lý về địa phương để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Biên giới Tây Ninh: 'Khóa' đường mòn, lối mở chặn người xuất nhập cảnh trái phép

Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh trắng đêm 'khóa đường mòn, lối mở', liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

Giết người Tây Ninh TP.HCM Giáng sinh campuchia bắt giữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận