Samsung, Fukang… mở rộng quy mô, Bắc Ninh tăng trưởng vượt bậc

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố Báo cáo về tốc độ tăng trưởng GRDP của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư năm 2025. Ước tính, tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84 - 11,89%. Phần lớn địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7%.

Trong "bức tranh" kinh tế năm 2025, điểm nhấn nổi bật là nhóm địa phương có bứt phá mạnh mẽ về tốc độ tăng GRDP. Dẫn đầu cả nước là Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Bắc Ninh, tăng trưởng từ 10,27 - 11,89%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân chung.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tăng trưởng đột phá tại các địa phương này gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn, tiêu biểu như: khu kinh tế ven biển Quảng Yên và tổ hợp công nghiệp ô tô Thành Công Việt Hưng, các dự án FDI trong khu công nghiệp Đông Mai, Hải Hà tại Quảng Ninh; khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, các dự án FDI của Tập đoàn LG tại Hải Phòng.

Các cụm công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ, các khu, cụm công nghiệp Khánh Phú, Gián Khẩu tại Ninh Bình; khu công nghiệp Thụy Vân, Phù Ninh, Trung Hà tại Phú Thọ; tổ hợp Samsung, các khu công nghiệp Yên Phong, Quế Võ, Tiên Sơn tại Bắc Ninh….

Cạnh đó, một số địa phương tận dụng lợi thế quy mô kinh tế còn nhỏ để tạo bước nhảy vọt về tỷ trọng, thông qua đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công và phát triển các lĩnh vực mới.

Đáng chú ý, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trong vùng đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía bắc.

Sự kết hợp này tạo nên lợi thế bổ trợ rõ nét: Bắc Ninh vốn là thủ phủ công nghiệp điện tử với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Amkor; trong khi Bắc Giang nổi lên với thế mạnh của công nghiệp hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng cao và khả năng thu hút FDI mạnh mẽ vào sản xuất, chế tạo.

Nhờ đó, địa phương hình thành một trung tâm sản xuất đa dạng, quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đồng thời, sự hợp nhất mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững.

"Tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh năm 2025 ước đạt 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương, chủ yếu do ngành kinh tế chủ lực là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học" tăng mạnh trên 20%.

Kết quả này đến từ các doanh nghiệp hiện hữu mở rộng quy mô (Công ty Hana Micon, Fuyu, Fukang, Samsung electric) và các dự án FDI mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2024 như Công ty Fulian, Amkor…", ông Lê Trung Hiếu, Phó cục trưởng Cục Thống kê, lý giải.

Mất cân đối phân bổ nguồn lực, kéo dài khoảng cách giàu nghèo

Năm 2025, các địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Bắc Ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp đến 55,4% vào tăng trưởng cả nước. TP.Hà Nội đạt mức tăng trưởng GRDP 8,16%; TP.HCM tăng 7,53%, hai địa phương này đóng góp 36,1 điểm phần trăm vào tăng trưởng cả nước.

Tăng trưởng đột phá tại 5 địa phương dẫn đầu gắn liền với vận hành các tổ hợp công nghiệp và dự án FDI quy mô lớn ẢNH: ĐT

Bên cạnh những địa phương đạt mức tăng trưởng cao, một số địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp hơn mức bình quân chung, gồm: Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tuyên Quang với mức tăng dao động từ 5,84 - 6,4%.

Theo ông Hiếu, kết quả tăng trưởng GRDP năm 2025 của các tỉnh cho thấy sự phục hồi tích cực nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề.

Một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh… có mức tăng trưởng cao vượt trội, trong khi nhiều địa phương miền núi, Tây nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng thấp hơn khá nhiều. Điều này phản ánh sự mất cân đối trong phân bổ nguồn lực và cơ hội phát triển, có nguy cơ kéo dài khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng.

Cạnh đó, tăng trưởng GRDP ở nhiều địa phương vẫn dựa nhiều vào các ngành truyền thống như công nghiệp chế biến, xây dựng, bán buôn bán lẻ. Đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và dịch vụ giá trị cao chưa trở thành động lực chính, khiến tăng trưởng chưa bền vững...

"Dự báo trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế các địa phương tiếp tục chịu tác động đan xen của các yếu tố thuận lợi và bất lợi. Đối với các địa phương có mức tăng trưởng trung bình hoặc thấp hơn mục tiêu năm 2025, cần tập trung nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng nội địa và khai thác hiệu quả hơn các dư địa tăng trưởng sẵn có", ông Hiếu nhấn mạnh.