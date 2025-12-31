Đà Nẵng xếp thứ 2/6 thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng GRDP

Ngày 31.12, Thống kê Đà Nẵng tổ chức họp báo để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025.

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng thống kê Đà Nẵng, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của thành phố sau khi chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành một đơn vị hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn hơn cả về diện tích, dân số lẫn nguồn lực.

Thành phố bắt đầu ghi nhận kết quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trong bối cảnh nền kinh tế được mở rộng, đồng thời đặt nền móng cho việc xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch và đổi mới sáng tạo hàng đầu của khu vực miền Trung.

Năm 2025, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung. GRDP năm 2025 của thành phố duy trì mức tăng trưởng khá, phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn.

Năm 2025, cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ 17,8 triệu lượt khách (tăng hơn 18% so với năm 2024), trong đó khách quốc tế đạt 7,7 triệu lượt (tăng gần 26%) ẢNH: S.X

Tốc độ tăng GRDP cả năm ước đạt 9,18%, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế của thành phố, là mức tăng cao nhất của giai đoạn 2021 - 2025 (ngoại trừ năm 2022 là năm phục hồi sau đại dịch Covid-19).

Trong mức tăng 9,18% cả năm 2025, quý 1/2025 GRDP tăng 8,61% so với cùng kỳ năm trước, kết quả này thể hiện tín hiệu phục hồi rõ nét của ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, thương mại và một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Kết quả quý 2/2025, tốc độ tăng GRDP đạt 11,40%, là mức tăng cao nhất trong năm, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phục hồi mạnh của hoạt động du lịch trong mùa cao điểm, sự gia tăng sản lượng xuất, nhập khẩu và tiến độ giải ngân đầu tư công được đẩy nhanh.

Quý 3/2025 GRDP tăng 9,66%. Quý 4/2025, tăng trưởng GRDP ước đạt 7,23%, là mức tăng thấp nhất trong năm, ngoài các yếu tố nội tại của nền kinh tế, tăng trưởng GRDP của thành phố còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn và khu vực miền Trung.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng thống kê Đà Nẵng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Đà Nẵng năm 2025 ẢNH: HOÀNG SƠN

"Xét trên phạm vi toàn quốc, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Đà Nẵng xếp thứ 9/34 địa phương và xếp thứ 2 trong khối 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả này một lần nữa phản ánh những nỗ lực trong điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp", ông Trần Văn Vũ nói.

Cũng theo Trưởng thống kê Đà Nẵng, quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2025 của Đà Nẵng ước đạt hơn 316.000 tỉ đồng, tăng thêm 35.500 tỉ đồng so với năm 2024. Xét trên phạm vi toàn quốc, quy mô GRDP năm 2025 của Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị thứ 13/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đóng góp khoảng 2,5% vào cơ cấu GDP cả nước.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng đạt hơn 61.000 tỉ đồng, vượt gần 21% dự toán năm do HĐND thành phố giao và tăng hơn 16% so với cùng thời điểm năm 2024.