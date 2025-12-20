TP.HCM hướng tới mục tiêu kinh tế số, đóng góp 30% GRDP

Tạo diễn đàn kết nối cộng đồng chuyển đổi số

Chiều 20.12, tại Lumi Hub (phường Tân Sơn Nhất), Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tổ chức hội nghị "Chuyển đổi số tại TP.HCM: Kiến tạo hệ sinh thái số bền vững".

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Giang Khuê, Trưởng văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ; ông Lâm Bỉnh Vinh, Phó chánh văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cùng gần 400 đại biểu là đại diện sở, ban, ngành, 168 phường, xã, đặc khu..

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và phát triển hệ sinh thái số bền vững ẢNH: UYỂN NHI

Phát biểu tại hội nghị, bà Trinh cho biết, TP.HCM tập trung triển khai chuyển đổi số hiệu quả, phát triển hạ tầng số, nền tảng số gắn với bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời đẩy mạnh khai thác, chia sẻ dữ liệu và phát triển mô hình kinh tế số như một động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP (GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn - PV).

Bà Trinh nói thêm, TP.HCM ưu tiên ứng dụng các công nghệ mới như AI và Big Data vào hạ tầng dữ liệu và dịch vụ công.

Bà Võ Thị Trung Trinh phát biểu tại hội nghị Chuyển đổi số tại TP.HCM: Kiến tạo hệ sinh thái số bền vững ẢNH: UYỂN NHI

Hội tụ công nghệ tiên phong, thúc đẩy phát triển bền vững

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phát triển hạ tầng số và nền tảng số; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng phường, xã thông minh.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận việc ứng dụng các công nghệ tiên phong như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn nhằm tối ưu hóa vận hành thông minh, phát triển bền vững.

Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, quản lý đô thị, dịch vụ công và doanh nghiệp, gắn với việc hoàn thiện khung pháp lý cho hệ sinh thái số và các công nghệ mới.