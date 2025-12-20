Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM hướng tới mục tiêu kinh tế số, đóng góp 30% GRDP

Uyển Nhi
Uyển Nhi
20/12/2025 19:52 GMT+7

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và phát triển hệ sinh thái số bền vững, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP.

Tạo diễn đàn kết nối cộng đồng chuyển đổi số

Chiều 20.12, tại Lumi Hub (phường Tân Sơn Nhất), Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tổ chức hội nghị "Chuyển đổi số tại TP.HCM: Kiến tạo hệ sinh thái số bền vững".

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Giang Khuê, Trưởng văn phòng miền Nam, Cục Sở hữu trí tuệ; ông Lâm Bỉnh Vinh, Phó chánh văn phòng Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cùng gần 400 đại biểu là đại diện sở, ban, ngành, 168 phường, xã, đặc khu..

TP.HCM chuyển đổi số: Hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP - Ảnh 1.

TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, dữ liệu lớn và phát triển hệ sinh thái số bền vững

ẢNH: UYỂN NHI

Phát biểu tại hội nghị, bà Trinh cho biết, TP.HCM tập trung triển khai chuyển đổi số hiệu quả, phát triển hạ tầng số, nền tảng số gắn với bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời đẩy mạnh khai thác, chia sẻ dữ liệu và phát triển mô hình kinh tế số như một động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP (GRDP là tổng sản phẩm trên địa bàn - PV).

Bà Trinh nói thêm, TP.HCM ưu tiên ứng dụng các công nghệ mới như AI và Big Data vào hạ tầng dữ liệu và dịch vụ công.

TP.HCM chuyển đổi số: Hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GRDP - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Trung Trinh phát biểu tại hội nghị Chuyển đổi số tại TP.HCM: Kiến tạo hệ sinh thái số bền vững

ẢNH: UYỂN NHI

Hội tụ công nghệ tiên phong, thúc đẩy phát triển bền vững

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phát triển hạ tầng số và nền tảng số; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng phường, xã thông minh.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận việc ứng dụng các công nghệ tiên phong như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn nhằm tối ưu hóa vận hành thông minh, phát triển bền vững.

Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, quản lý đô thị, dịch vụ công và doanh nghiệp, gắn với việc hoàn thiện khung pháp lý cho hệ sinh thái số và các công nghệ mới.

Ra mắt Trung tâm tư vấn, đào tạo và truyền thông số

Dịp này, hội nghị cũng ra mắt Trung tâm tư vấn, đào tạo và truyền thông số nhằm đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh các chính sách và nguồn lực được hoạch định cho chuyển đổi số.

Theo luật Chuyển đổi số vừa được Quốc hội thông qua, sẽ dành ít nhất 1% ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số, đặc biệt ở cấp bộ và tỉnh, nhằm phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia. Mức đầu tư này tương đương mức trung bình thế giới 2 - 3% (trong khi Singapore đạt  4- 5%) và cao hơn mức đầu tư hiện tại của Việt Nam là khoảng 0,3%.

Bên cạnh đó, Trung tâm tư vấn được thiết lập để xây dựng hệ sinh thái số bền vững theo tư duy hệ thống, tăng cường kết nối và xây dựng "hệ thống số" như tinh thần luật Chuyển đổi số.

Hoạt động truyền thông số cũng được chú trọng nhằm thúc đẩy tri thức số, đưa các mô hình mới vào ứng dụng thực tiễn. Đồng thời, tổ chức các giải thưởng chuyển đổi số để khích lệ đầu tư xã hội (60%) vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tin liên quan

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi số ở bệnh viện hơn 120 năm tuổi

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi số ở bệnh viện hơn 120 năm tuổi

Điều bất ngờ là việc chuyển đổi số đã được Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bắt đầu thực hiện từ 10 năm trước. Bệnh viện này còn là cơ sở y tế công lập đầu tiên của TP.HCM được Bộ Y tế công nhận hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử toàn viện.

TP.HCM trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi số vào lớp học

Phường Chợ Lớn chuyển đổi số: Hướng tới công dân số toàn diện

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số TP.HCM kinh tế số hệ sinh thái số Chính Quyền Số TRUNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận