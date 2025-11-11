TP.HCM trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi số vào lớp học

Không còn là viễn cảnh xa xôi, chuyển đổi số trong giáo dục đang hiện diện ngay trong từng bài giảng, từng thiết bị dạy học. Những thay đổi này mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, giúp học sinh (HS) dù ở trường công hay trường tư đều có thể hưởng thụ các giải pháp giáo dục thông minh trong kỷ nguyên số.

Lễ khánh thành phòng học kỹ năng công dân số tại Trường tiểu học Phước Hiệp ẢNH: CTV

T RẢI NGHIỆM MỚI TRONG PHÒNG HỌC SỐ VÙNG VEN

Ít ai biết, Trường tiểu học Phước Hiệp (xã Tân An Hội) cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km lại có một phòng học số hoành tráng. Kể từ ngày 16.10.2025, phòng học kỹ năng công dân số tại đây với đầy đủ phương tiện đã chính thức đi vào hoạt động. Ngày phòng học số của ngôi trường vùng ven TP.HCM này được kích hoạt, tiếng vỗ tay rộn ràng của HS vang lên. Giáo viên (GV) của trường cũng không giấu được niềm vui. Phòng học với những máy tính bảng, màn hình tương tác cùng hệ thống thiết bị hỗ trợ dạy và học hiện đại…, trở thành "điểm hẹn công nghệ" của thầy và trò ở đây.

Trong tiết học kỹ năng công dân số đầu tiên, được chạm vào máy tính bảng, khám phá internet an toàn và học cách trở thành công dân số thông minh, em nào cũng hào hứng. "Những tiết học trong phòng học số giúp con biết nhiều điều hơn về internet, mạng xã hội, công dân số", em Nguyễn Trọng Hiếu, HS Trường tiểu học Phước Hiệp, cười tươi, không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng.

Bạn học của Hiếu là Nguyễn Trúc Phương cũng rạng rỡ: "Bây giờ, con không chỉ mỗi việc chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa nữa mà còn được học trên màn hình. Có lớp học số, cô giảng bài rất dễ hiểu, dễ nhớ và vui ơi là vui".

Học sinh Trường tiểu học Phước Hiệp hào hứng với tiết học kỹ năng công dân số ẢNH: QUANG VIÊN

Những GV thường quen với bảng đen, phấn trắng cũng tràn đầy khí thế. Cô Lê Đình Trang Đài cho biết trước đây GV cũng có ứng dụng tích hợp trong các môn học; tuy nhiên vẫn còn hạn chế trong việc dạy và học. "Giờ có phòng học số riêng, môn học riêng, những bài học cụ thể hơn, giúp các em biết nhiều kiến thức hơn để vận dụng vào cuộc sống", cô Trang Đài nhìn nhận.

Nhìn những ánh mắt say mê của HS khi tiếp cận các phương tiện công nghệ số trong học tập, cô Lê Thị Lùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Hiệp, tự tin nói: "Phòng học số tạo điều kiện để GV tích hợp nhiều hình thức dạy học mới, tiết học sẽ phong phú và sôi nổi hơn. Đây là nguồn cảm hứng để thầy trò tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong dạy và học ở kỷ nguyên số".

Phòng học kỹ năng số được kỳ vọng không chỉ là nơi dạy kiến thức văn hóa căn bản mà còn là "trạm dừng" để HS rèn kỹ năng sống với công nghệ, nhận diện thông tin xấu độc, tôn trọng quyền riêng tư online, biết tự bảo vệ mình trước những nguy cơ số.

Giáo viên Hệ thống Anh ngữ Gee-O hướng dẫn phụ huynh sử dụng hệ sinh thái giáo dục ngoại ngữ được số hóa toàn diện ẢNH: QUANG VIÊN

Phát biểu trong lễ khánh thành phòng học số tại Trường tiểu học Phước Hiệp, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: "Thiết bị số không còn là rào cản mà đã đi vào đời sống hằng ngày. Trách nhiệm của mỗi nhà trường là phải trang bị kỹ năng số cho HS chứ không thể ngăn cản các em tiếp cận công nghệ". Ông Hiếu cũng cho biết ngành giáo dục thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ như triển khai sổ đầu bài số, ký số điện tử, cơ sở dữ liệu… để giảm hồ sơ giấy cho GV và số hóa quản lý giáo dục.

Khi tiết học ở phòng học số kết thúc, nhiều HS vẫn nán lại bên màn hình, tranh thủ khám phá thêm. Sự thích thú hồn nhiên ấy chính là tín hiệu tích cực cho hành trình đổi mới để tiến đến một nền giáo dục thông minh thật sự đang còn dài phía trước.

S Ố HÓA GIÚP HỌC NGOẠI NGỮ NHẸ NHÀNG HƠN

Nếu phòng học số ở Trường tiểu học Phước Hiệp mang đến cơ hội tiếp cận công nghệ từ sớm cho HS tiểu học, thì đơn vị giáo dục ngoài công lập như Hệ thống Anh ngữ Gee-O lại gây chú ý bởi bước đi bài bản và dài hơi trong chuyển đổi số phục vụ việc dạy ngoại ngữ. Không gian lớp học tại Gee-O được thiết kế như một studio kết nối công nghệ. Ở đó, GV sử dụng học liệu số trực quan, màn hình tương tác hỗ trợ bài giảng sinh động, trò chơi ngôn ngữ giúp HS tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

"Toàn bộ nội dung bài học được số hóa và thiết kế chi tiết từng bước, đảm bảo GV luôn bám sát tiến độ, không bị cháy giáo án", bà Nguyễn Thị Thu Hương, CEO Hệ thống Gee-O, chia sẻ.

HS được đánh giá thường xuyên qua hệ thống theo dõi thời lượng, mức độ tiếp thu, từ đó cá thể hóa việc dạy học. Với nhiều em, công nghệ khiến tiếng Anh bớt "đáng sợ", trở thành trò chơi ngôn ngữ tự nhiên. Em Minh Châu (12 tuổi) thích thú kể: "Con được chơi mà học. Cô mở video hoạt hình và cho con chạm vào màn hình trả lời. Vui lắm".

Học sinh Hệ thống Anh ngữ Gee-O học tiếng Anh dễ hơn khi tương tác trực tiếp trên màn hình ẢNH: QUANG VIÊN

Không chỉ thay đổi cách dạy và học, Gee-O còn tạo cầu nối mạnh mẽ với phụ huynh qua sổ liên lạc điện tử. "Tôi xem được kết quả học của con theo từng buổi, có cả hình ảnh con tham gia lớp. Như vậy tôi dễ hỗ trợ con hơn", chị Trần Thị Kiều nói.

Các GV cũng thừa nhận chuyển đổi số giúp họ dành nhiều thời gian tương tác và sáng tạo phương pháp giảng dạy. Không dừng lại ở đó, Gee-O tiếp tục nghiên cứu giải pháp công nghệ mới như tích hợp AI đánh giá phát âm, lớp học kết nối đa điểm… nhằm hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số toàn diện.

Dù là ngôi trường công lập vùng ven hay hệ thống tiếng Anh tư thục, mục tiêu chung đều là đưa tri thức công nghệ đến gần hơn với mỗi HS, để các em không bị choáng ngợp trước xã hội số đang phát triển từng ngày. Một GV tại Trường tiểu học Phước Hiệp nói trong giờ ra chơi: "Nhìn tụi nhỏ thích học, tôi thấy mình có động lực đổi mới hơn". Còn phụ huynh ở Gee-O thì tin rằng: "Khi con được làm chủ công nghệ từ sớm, tương lai sẽ có nhiều cánh cửa rộng mở".

Dĩ nhiên, chuyển đổi số không chỉ là thiết bị, phần mềm hay dữ liệu. Yêu cầu đặt ra đối với GV là phải nâng cao năng lực số, đổi mới tư duy và phương pháp giảng dạy, nhằm phát huy tối đa hiệu quả dạy và học, đồng thời dẫn dắt thế hệ HS hôm nay trở thành những công dân số của ngày mai.