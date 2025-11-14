Hội nghị khoa học và công nghệ quốc tế lần 7 ở TP.HCM có gì mới?

Cầu nối tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh

Ngày 14.11, tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị khoa học và công nghệ quốc tế lần 7 với chủ đề mang tính cấp thiết toàn cầu: tài nguyên, môi trường và nông nghiệp trong kỷ nguyên số và phát triển bền vững.

Hội nghị có sự tham gia của tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển TP.HCM; Phó giáo sư - tiến sĩ Vũ Xuân Cường, Chủ tịch hội đồng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; Phó giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Quyền, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cùng hơn 500 nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hội nghị khoa học và công nghệ quốc tế lần 7 năm 2025 nhằm kết nối tri thức, chia sẻ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trước các thách thức về tài nguyên, môi trường và lương thực.

"Phát triển bền vững không thể tách rời khỏi công nghệ số. Hội nghị không chỉ là nơi trao đổi học thuật, mà là một bàn tròn quốc tế để cùng nhau định hình và kiến tạo các giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao. Từ đó, góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và sử dụng tài nguyên hiệu quả", Phó giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Quyền nhấn mạnh.

Phó giáo sư - tiến sĩ Huỳnh Quyền phát biểu tại hội nghị ẢNH: UYỂN NHI

TP.HCM nhấn mạnh 3 định hướng chiến lược

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ cho biết, TP.HCM đang nỗ lực triển khai các nghị quyết quan trọng và mong muốn cộng đồng khoa học chung tay giải quyết 3 định hướng. Đầu tiên, ưu tiên phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

TP.HCM cam kết đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm phát thải carbon và hướng tới nền kinh tế không chất thải.

TP.HCM kỳ vọng hội nghị sẽ đề xuất các giải pháp mang tính ứng dụng cao như: quản lý rác thải thông minh, xử lý ô nhiễm nước và không khí và các mô hình kinh tế tuần hoàn có thể thí điểm ngay tại địa phương.

Thêm vào đó, ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên. TP.HCM hướng tới mô hình đô thị thông minh, đặt dữ liệu làm nền tảng quyết sách. Hội nghị được kỳ vọng thảo luận: giải pháp ứng dụng AI, IoT và công nghệ địa không gian, giám sát biến đổi khí hậu...

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: UYỂN NHI

Ngoài ra, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng ngoại thành nhằm đảm bảo an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp đô thị bền vững.

Hội nghị được kỳ vọng tập trung vào: nông nghiệp thông minh chống chịu biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa trong sản xuất.

Theo ông Vũ, những công nghệ này phải trở thành "cặp mắt" và "bộ não" của công tác quản lý tài nguyên.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho 3 diễn giả chính tại hội nghị khoa học và công nghệ quốc tế lần 7 năm 2025 ẢNH: UYỂN NHI

Bên phiên toàn thể chia sẻ các nghiên cứu và xu hướng công nghệ mới nhất của 3 chuyên gia uy tín. Hội nghị có 8 phân ban chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong tài nguyên - môi trường; quản lý đất đai và nông nghiệp thông minh; kinh tế tuần hoàn...

Song song hội nghị còn tổ chức triển lãm khoa học - công nghệ và ngày hội việc làm 2025.