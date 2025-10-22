Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát triển bền vững

Ngày 22.10, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết hội nghị hôm nay nằm trong chuỗi các hội nghị được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: NAM LONG

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, nhằm lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào đời sống thực tiễn phát triển vùng ĐBSCL và cả nước.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Vì vậy, việc tổ chức hội nghị hôm nay mang ý nghĩa thời sự, cấp bách và lâu dài. Đây không chỉ là diễn đàn để cập nhật chính sách, mà còn là nơi trao đổi thẳng thắn về thực tiễn, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm, xác định trọng tâm hành động cho từng vùng, từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực", ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày và đóng góp nhiều tham luận có giá trị, như: luật KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2025; các cơ chế, chính sách tài chính đột phá; danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; gợi mở cho các địa phương, đơn vị đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL...

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, mong muốn các bộ, ngành, nhà khoa học và các đại biểu tiếp tục hỗ trợ, góp ý, định hướng cho các tỉnh khu vực phía nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ẢNH: NAM LONG

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ. Cơ chế, chính sách về KH-CN được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng rãi, thu hút trên 95.844 lượt học viên tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của tỉnh năm 2024 đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành ĐBSCL và 21/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: NAM LONG

"Qua hội nghị này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ KH-CN, cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, góp ý, định hướng cho các tỉnh trong khu vực phía nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới", ông Trần Văn Lâu nói.



