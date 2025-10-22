Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát triển bền vững

Nam Long
Nam Long
22/10/2025 10:11 GMT+7

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngày 22.10, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết hội nghị hôm nay nằm trong chuỗi các hội nghị được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. 

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát tiển bền vững - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: NAM LONG

Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, nhằm lan tỏa tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào đời sống thực tiễn phát triển vùng ĐBSCL và cả nước.

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Vì vậy, việc tổ chức hội nghị hôm nay mang ý nghĩa thời sự, cấp bách và lâu dài. Đây không chỉ là diễn đàn để cập nhật chính sách, mà còn là nơi trao đổi thẳng thắn về thực tiễn, chia sẻ mô hình, kinh nghiệm, xác định trọng tâm hành động cho từng vùng, từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực", ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu, nhà khoa học đã trình bày và đóng góp nhiều tham luận có giá trị, như: luật KH-CN và đổi mới sáng tạo năm 2025; các cơ chế, chính sách tài chính đột phá; danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; gợi mở cho các địa phương, đơn vị đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao; phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL...

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát tiển bền vững - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, mong muốn các bộ, ngành, nhà khoa học và các đại biểu tiếp tục hỗ trợ, góp ý, định hướng cho các tỉnh khu vực phía nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

ẢNH: NAM LONG

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết thực hiện Nghị quyết 57, tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo có nhiều tiến bộ. Cơ chế, chính sách về KH-CN được điều chỉnh, bổ sung theo hướng khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai rộng rãi, thu hút trên 95.844 lượt học viên tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh (PII) của tỉnh năm 2024 đạt 32,29 điểm, xếp hạng 3/5 tỉnh, thành ĐBSCL và 21/34 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát tiển bền vững - Ảnh 3.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

ẢNH: NAM LONG

"Qua hội nghị này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long mong muốn Ban Chỉ đạo 57 của Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ KH-CN, cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ, góp ý, định hướng cho các tỉnh trong khu vực phía nam thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá về KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới", ông Trần Văn Lâu nói.


Tin liên quan

Đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để đưa đất nước phát triển nhanh

Đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để đưa đất nước phát triển nhanh

Đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số đổi mới sáng tạo Khoa học công nghệ Nghị quyết số 57 Vĩnh Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận