TP.HCM phát động giải báo chí viết về Nghị quyết 57, giải nhất 50 triệu đồng

Chiều 26.6, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh - tế xã hội trên địa bàn, Sở KH-CN TP.HCM thông tin giải thưởng do Sở KH-CN TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức, nhằm phát huy vai trò tiên phong của báo chí trong việc tuyên truyền, lan tỏa và thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 57.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM, kỳ vọng giải báo chí viết về Nghị quyết 57 sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa những định hướng, mục tiêu của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND TP.HCM về việc phát triển đột phá và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

"Sở KH-CN sẵn sàng chia sẻ thông tin, kết nối chuyên gia, địa phương… để đội ngũ phóng viên, biên tập viên có những tác phẩm hay, có thông điệp, ý nghĩa và đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ của TP.HCM và cả nước", ông Thắng nói.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM thông tin giải báo chí viết về Nghị quyết 57 ẢNH: NGUYỄN ANH

Thể lệ giải báo chí viết về Nghị quyết 57

Theo Sở KH-CN TP.HCM, các tác phẩm dự thi là những tác phẩm có tính phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

Về nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động: bài viết tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà khoa học về vai trò, tầm quan trọng và mục tiêu đột phá của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước theo Nghị quyết 57.

Các mô hình, cách làm hay, sáng kiến trong phổ biến, quán triệt và thực thi Nghị quyết 57 tại các phường, xã, ngành, đơn vị trên địa bàn TP.HCM.

Về hoàn thiện thể chế, chính sách: bài viết phản ánh về việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

Giới thiệu các chính sách thử nghiệm (sandbox), chính sách ưu đãi, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Về phát triển hạ tầng và dữ liệu: hạ tầng số, hạ tầng khoa học công nghệ, trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm, nền tảng số.

Các giải pháp số hóa, xây dựng, khai thác và chia sẻ dữ liệu; phát triển kinh tế dữ liệu và công nghiệp dữ liệu. Cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ lõi, công nghệ mới nổi.

Về phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài: phản ánh về công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Giới thiệu các mô hình hợp tác công tư trong đào tạo; cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Về thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ: ghi nhận các sáng kiến, công trình nghiên cứu và sản phẩm khoa học - công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong đời sống và sản xuất. Câu chuyện khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới mô hình sản xuất - kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Về phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công. Mô hình sản xuất thông minh, thương mại điện tử, ngân hàng số, dịch vụ số. Phổ cập kiến thức số, phát triển công dân số, văn hóa số, an toàn thông tin.

Cuối cùng, về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và chủ quyền dữ liệu: an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu quốc gia, xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn.

Hình thức dự thi

Các hình thức dự thi bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Phóng sự, ghi chép, phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, ký báo chí… (trừ các chương trình mang tính chất giải trí).

Đối tượng tham dự gồm phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo…, có tác phẩm được sử dụng trên báo, đài của thành phố và Trung ương có văn phòng thường trú hoặc đứng chân trên địa bàn TP.HCM do Bộ VH-TT-DL cấp phép.

Tác giả dự giải thưởng không vi phạm về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm luật báo chí và luật pháp khác.

Các vấn đề được đề cập phải được đăng tải trên báo hoặc phát sóng phát thanh, truyền hình từ ngày 1.1.2025 đến 15.11.2025 và được ban thư ký chi hội, liên chi hội nhà báo tuyển chọn, gửi dự thi. Đối với báo Trung ương phải có xác nhận của Ban biên tập.

Mỗi đơn vị tự tổ chức sơ tuyển, sau đó chọn tác phẩm gửi dự thi. Không hạn chế số lượng gửi tác phẩm dự thi (bao gồm tất cả các thể loại). Tuy nhiên, mỗi tác giả chỉ được dự thi tối đa 3 tác phẩm.

Quy ước về tác phẩm tham gia dự thi

Thành viên Hội đồng chấm giải không gửi bài tham gia cuộc thi. Mỗi tác phẩm dự thi không dài quá 5 kỳ liên tiếp đăng báo (hoặc 5 kỳ phát sóng trên đài).

Tác phẩm dự thi cần có lời dẫn, giới thiệu bối cảnh sự kiện, hiệu quả xã hội. Mỗi tác phẩm gửi 1 bản in và đường link đăng bài, bản in có văn bản xác nhận của Ban biên tập, Chi hội nhà báo các cơ quan, báo, đài. Riêng tác phẩm phát thanh, truyền hình tác giả gửi kịch bản tác phẩm và gửi kèm link phát sóng qua email của Ban tổ chức, ghi rõ thời gian phát sóng, phát hình, có văn bản xác nhận của cơ quan đài đã sử dụng tác phẩm.

Mỗi tác phẩm dự thi đều phải ghi rõ tên báo, ngày, tháng, năm đăng tải, bút danh, tên thật của tác giả, điện thoại để tiện việc liên hệ.

Mỗi tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thật của các thông tin, sự kiện liên quan đến nội dung, tác phẩm, tác giả, thời gian và nơi đăng tải, phát hành tác phẩm.

Các tác phẩm chọn dự thi phải do cơ quan, Liên chi hội, Chi hội nhà báo lập danh sách và có ý kiến xác nhận của Ban biên tập (ký tên, đóng dấu).

Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sẽ được tặng giấy khen của Sở KH-CN TP.HCM và kỷ niệm chương cùng hiện kim gồm: 1 giải nhất (50 triệu đồng/giải); 2 giải nhì (40 triệu đồng/giải); 3 giải ba (20 triệu đồng/giải); 10 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải); 1 giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều bài dự thi nhất (40 triệu đồng/giải).