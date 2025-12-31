Đồng Nai: Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người

Ngày 31.12, Công an xã Long Hà (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa bắt giữ Bùi Quốc Hoàng (44 tuổi, quê Quảng Trị), đối tượng đang bị Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Trước đó, ngày 26.11.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Bùi Quốc Hoàng. Qua công tác rà soát địa bàn và nắm bắt tình hình, Công an xã Long Hà đã phát hiện tung tích và tổ chức bắt giữ Hoàng. Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Quốc Hoàng thời điểm bị bắt giữ CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, ngày 23.12, Công an xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Lê Nguyễn Hồng Nguyên (18 tuổi, ở xã Phú Riềng) - đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về tội cố ý gây thương tích từ ngày 24.10.2025. Sau thời gian lẩn trốn, khi Nguyên vừa xuất hiện tại nhà một người quen (ấp Suối Da, xã Tân Lợi) thì bị lực lượng chức năng phục kích, bắt gọn.

Ngoài ra, ngày 22.12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ đã xác minh, truy bắt thành công Nguyễn Văn Sơn (67 tuổi, ở xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai).

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nguyễn Văn Sơn là đối tượng bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai truy nã từ ngày 3.7.1998 về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Sau 27 năm ẩn mình ở nhiều nơi, Sơn bị các trinh sát Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện khi đang lẩn trốn tại xã Hưng Long (TP.HCM).