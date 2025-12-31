Đồng Nai: Bắt giữ nghi can trộm hơn 1 tỉ đồng của bệnh nhân

Ngày 31.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi can chuyên "săn mồi" ở các bệnh viện để trộm tài sản.

Nghi can Đỗ Tấn Được cùng tang vật sau khi bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Đó là Đỗ Tấn Được (39 tuổi, ở khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 22.12, chị P.T.T.Tr (41 tuổi, ở phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) trình báo bị mất số tiền hơn 1 tỉ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác.

Số tài sản và giấy tờ trên chị bỏ trong cốp xe máy rồi gửi tại nhà giữ xe khu B của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp) để khám bệnh. Khám xong, lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên trình báo công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Tam Hiệp vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hệ thống camera giám sát và các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định nghi can là Đỗ Tấn Được.

Sau 1 tuần truy bắt, đến 18 giờ ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Đỗ Tấn Được, thu giữ tài sản trộm cắp tại bãi giữ xe bệnh viện.

Được (chạy xe máy màu đỏ) đang tìm 'con mồi' trong khu vực Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại cơ quan công an, Được khai nhận thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở thì ra tay trộm cắp.

Sáng 22.12, sau khi trộm cắp tài sản trong cốp xe của chị P.T.T.Tr, Được chạy xe đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (cách Bệnh viện đa khoa Đồng Nai khoảng 4 km) gửi xe máy tại đây, rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đến khu vực ngã ba Bình Đa (thuộc phường Tam Hiệp).

Tại đây, Được vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 xe máy khác làm phương tiện, mang toàn bộ tài sản về nhà cất giấu. Tối cùng ngày, Được lấy số tiền hơn 500 triệu cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng. Đến sáng 28.12, Được bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Được khai nhận, trong sáng 22.12, Được còn thực hiện trót lọt thêm 2 vụ trộm cắp tài sản ở Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự nghi Đỗ Tấn Được để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.