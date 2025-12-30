Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố đối tượng sống lang thang thực hiện nhiều vụ trộm cắp

Ngọc Lê - Ngọc Anh
30/12/2025 11:38 GMT+7

Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Ngọc Tuấn về hành vi trộm cắp tài sản. Ai biết thông tin về các phương tiện liên quan, vui lòng báo ngay cho công an.

Ngày 30.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (34 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng sống lang thang, chuyên rình rập tại các con hẻm để trộm cắp xe máy, xe đạp.

Khởi tố kẻ sống lang thang thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Tuấn tại trụ sở công an

ẢNH: CAN

Theo điều tra, trưa 14.12, khi đang tuần tra tại hẻm 227 đường Liên tỉnh 5 (phường Bình Đông), tổ công tác Công an phường Bình Đông phát hiện Nguyễn Ngọc Tuấn có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, Tuấn thừa nhận, từ cuối tháng 11.2025 cho đến khi bị bắt đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cụ thể, trưa 30.11, thấy chiếc xe máy dựng trước nhà số 20B đường Hoàng Minh Đạo vẫn cắm chìa khóa, Tuấn đã lấy trộm rồi bán cho một người lạ mặt tại bờ kè kênh Tàu Hũ với giá 1,2 triệu đồng.

Tiếp đó, chiều 5.12, Tuấn trộm một xe đạp trước nhà số 151/4A đường Liên tỉnh 5 (phường Bình Đông), sau đó bán cho một cửa hàng xe đạp trên đường Phạm Thế Hiển lấy 700.000 đồng.

Trưa 13.12, tại hẻm 100 Bùi Minh Trực (phường Bình Đông), đối tượng tiếp tục lấy trộm một xe đạp gấp hiệu FUJIX. Chiếc xe này cũng được Tuấn bán cho chủ cửa hàng xe đạp nêu trên với giá 1 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã thu hồi được chiếc xe đạp hiệu FUJIX.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm 2 phương tiện là vật chứng còn lại gồm: xe máy Honda Lead (124cc), màu đỏ, BS 59N1 - 850.72; số khung: RLHJF450XDY139739; số máy: JF45E0271189. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Soi.

Xe đạp thể thao nhãn hiệu XDS RC600, khung nhôm X6, màu xanh - đen. Chủ sở hữu là ông Trần Lưu Đức.

Cơ quan điều tra đề nghị ai phát hiện hoặc đang giữ các phương tiện nêu trên, cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

