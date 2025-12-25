Nghe trinh sát hình sự kể lại cuộc truy bắt nghẹt thở nghi phạm đâm vợ dã man

Siết vòng vây truy vết khẩn cấp

Ngày 25.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, ở xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "giết người".

Kể lại quá trình truy bắt Nguyễn Xuân Thường với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng CSHS cho hay, tiếp nhận thông tin vào khoảng 9 giờ sáng 23.12 khi nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng), Công an TP.Đà Nẵng xác định đây là vụ án nghiêm trọng, nghi phạm gây án manh động, có khả năng tiếp tục gây nguy hiểm cho xã hội.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Thường đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh ẢNH: Đ.X

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng các lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ được huy động khẩn cấp, Phòng CSHS giữ vai trò chủ công, triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát, tổ chức phong tỏa hướng di chuyển, quyết tâm bắt giữ nghi phạm trong thời gian sớm nhất.

Sau khi gây án, nghi phạm trộm xe máy Honda Future màu xanh của người dân để tẩu thoát. Theo Phòng CSHS, từ hình ảnh camera an ninh và thông tin do người dân cung cấp cho thấy nghi phạm không rành đường phố Đà Nẵng, di chuyển theo cảm tính, chạy ra đường Nguyễn Tất Thành, qua cầu Thuận Phước rồi lên bán đảo Sơn Trà. Việc xác định nhanh nạn nhân và nghi phạm vừa đến TP.Đà Nẵng cũng giúp lực lượng chức năng loại trừ khả năng nghi phạm được hỗ trợ trốn chạy.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Thường trộm chiếc xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi đâm dã man người phụ nữ ẢNH: Đ.X

Truy xét nóng cho thấy nghi phạm đã bỏ lại chiếc xe máy trộm được gần khu vực P.Sơn Trà. Từ các dấu vết thu thập được và kinh nghiệm thực tiễn, các trinh sát nhận định nghi phạm đã di chuyển lên núi Sơn Trà, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để lẩn trốn.

Đêm 23.12, bán đảo Sơn Trà có mưa lớn, nhiệt độ trên núi xuống thấp. Khu vực truy bắt là rừng rậm, dốc cao, nhiều khe đá, hang sâu, rắn độc và muỗi rừng dày đặc, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Địa hình phức tạp cộng với thời tiết khắc nghiệt khiến việc tổ chức truy xét, mật phục gặp không ít khó khăn.

"Có những thời điểm anh em phải bám trụ giữa mưa lạnh, sương mù dày đặc, đêm xuống nhiệt độ hạ thấp khiến việc làm nhiệm vụ vô cùng gian nan. Nhưng tất cả đều xác định phải giữ chặt địa bàn, kiên quyết không để nghi phạm trốn thoát", một trinh sát Phòng CSHS kể với PV Thanh Niên.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng tổ chức truy xét, bám rừng trên bán đảo Sơn Trà, siết chặt vòng vây bắt giữ nghi phạm ẢNH: Đ.X

Phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ

Theo lãnh đạo Phòng CSHS, yếu tố then chốt giúp rút ngắn thời gian truy bắt nghi phạm là việc hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, tổ chức thế trận khép kín địa bàn ngay từ khi vụ việc xảy ra. Lực lượng CSHS chủ công phối hợp nhịp nhàng với Công an P.Sơn Trà, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng cảng Tiên Sa, Bộ đội Biên phòng Sơn Trà, lực lượng Cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ Phòng PK02 Công an TP.Đà Nẵng… tạo thành mạng lưới kiểm soát liên hoàn trên toàn địa bàn thành phố.

Rạng sáng 24.12, giữa sương mù dày đặc trên đỉnh Sơn Trà, các tổ trinh sát tiếp tục ém quân, đốt lửa sưởi ấm duy trì bám trụ. Đến trưa cùng ngày, sau hơn 24 giờ truy xét, chó nghiệp vụ xác định khu vực đỉnh núi Sơn Trà là nơi nghi phạm lẩn trốn, dấu vết tập trung về khu vực hang Ba Đính.

Chó nghiệp vụ được huy động tham gia truy tìm dấu vết nghi phạm trong rừng núi Sơn Trà ẢNH: Đ.X

"Sau khi ăn vội hộp cơm trưa, trinh sát báo về nghi phạm có khả năng trốn trong hang Ba Đính. Tôi xác định phải đánh nhanh, nếu để đến chiều tối thì việc tiếp cận sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi động viên cán bộ chiến sĩ tổ chức cắt rừng tiếp cận trực diện và ập vào khống chế nghi phạm bất ngờ", lãnh đạo Phòng CSHS kể lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an tiến hành công tác tâm lý, khống chế nghi phạm an toàn, không để xảy ra đối đầu nguy hiểm. Khoảng 16 giờ ngày 24.12, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) tại khu vực bán đảo Sơn Trà.

Qua đấu tranh nhanh, Thường khai nhận đã dùng vật nhọn đâm vợ là chị N.T.L (33 tuổi, trú xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ) trên đường Trường Chinh do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình di chuyển từ phía nam về quê.

Theo Phòng CSHS, nguyên nhân ban đầu được xác định do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông khi thấy vợ đứng nói chuyện với một người đàn ông khác trên đường Trường Chinh.



Nghi phạm Nguyễn Xuân Thường (giữa) bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ tại khu vực bán đảo Sơn Trà sau hơn 24 giờ truy bắt

ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, vụ việc một lần nữa khẳng định hiệu quả rõ nét của phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã chủ động cung cấp dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, hình ảnh và các thông tin liên quan một cách kịp thời, chính xác, góp phần quan trọng giúp lực lượng công an nhanh chóng xác định hướng di chuyển, lần theo dấu vết và tổ chức vây bắt thành công nghi phạm", lãnh đạo Phòng CSHS nói.