Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh

Tối 24.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng).

Công an TP.Đà Nẵng vây bắt nghi phạm trên bán đảo Sơn Trà ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc nói trên vào sáng hôm qua (23.12), Công an TP.Đà Nẵng đã huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các phường triển khai nhiều mũi trinh sát, tập trung truy tìm nghi phạm gây án.

Trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đã vứt lại xe máy lấy trộm trước đó ở gần khu vực bán đảo Sơn Trà, nhằm đánh lạc hướng.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Thường trộm chiếc xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi đâm dã man người phụ nữ ẢNH: Đ.X

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an P.Sơn Trà cùng lực lượng an ninh cơ sở tổ chức vây bắt nghi phạm.

Đến chiều 24.12, tổ công tác đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ cũ) tại bán đảo Sơn Trà. Thường được xác định đã đâm dã man người phụ nữ trên đường Trường Chinh, gây hoang mang dư luận.

Hiện trường nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.