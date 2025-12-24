Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh

Huy Đạt
24/12/2025 21:36 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm đâm dã man người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê).

Tối 24.12, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng vây bắt nghi phạm trên bán đảo Sơn Trà

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc nói trên vào sáng hôm qua (23.12), Công an TP.Đà Nẵng đã huy động các phòng nghiệp vụ phối hợp công an các phường triển khai nhiều mũi trinh sát, tập trung truy tìm nghi phạm gây án.

Trong quá trình truy xét, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đã vứt lại xe máy lấy trộm trước đó ở gần khu vực bán đảo Sơn Trà, nhằm đánh lạc hướng.

Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh- Ảnh 2.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Thường trộm chiếc xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi đâm dã man người phụ nữ

ẢNH: Đ.X

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an P.Sơn Trà cùng lực lượng an ninh cơ sở tổ chức vây bắt nghi phạm.

Đến chiều 24.12, tổ công tác đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ cũ) tại bán đảo Sơn Trà. Thường được xác định đã đâm dã man người phụ nữ trên đường Trường Chinh, gây hoang mang dư luận.

Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh- Ảnh 3.

Hiện trường nghi phạm đâm người phụ nữ trên đường Trường Chinh (P.An Khê, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 8 giờ 50 ngày 23.12, một người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh (phường An Khê) xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường. 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người này là vợ chồng, đang trên đường về quê, khi đi qua địa phận TP.Đà Nẵng thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xảy ra vụ việc trên.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Mâu thuẫn trên đường về quê, một phụ nữ bị đâm gục

Đà Nẵng: Mâu thuẫn trên đường về quê, một phụ nữ bị đâm gục

Mâu thuẫn phát sinh trong quá trình di chuyển về quê, một phụ nữ đã bị người đàn ông đi cùng (nghi là chồng) dùng hung khí đâm gục giữa đường Trường Chinh (QL1) thuộc P.An Khê, TP.Đà Nẵng.

