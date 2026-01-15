Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên đã ra đầu thú

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú vào sáng 15.1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.



Nghi phạm Kiều Ngọc Anh ẢNH: CACC

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm liên quan đến 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong, xảy ra vào chiều 14.1.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14.1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A xã Như Quỳnh, Hưng Yên). Nạn nhân là một nữ công nhân 20 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Nghi phạm đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó chiếm đoạt xe máy và tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Lái xe đến khu vực thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo), Anh tiếp tục dùng dao tấn công một phụ nữ 44 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, nghi phạm tiếp tục lấy tài sản của nạn nhân và bỏ trốn.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định Anh đã dùng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng mang biển số 28FN-094.49 của một nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn.

Tối ngày 14.1, công an phát hiện xe máy mang biển số 28FN-094.49 mà Anh di chuyển trong quá trình bỏ trốn để lại tại ven đường ở P.Thuận Thành (Bắc Ninh).