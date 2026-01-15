Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên đã ra đầu thú

Trần Cường
Trần Cường
15/01/2026 09:40 GMT+7

Sau khi sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú xã Lạc Đạo, Hưng Yên) cướp 1 xe máy rồi di chuyển sang Bắc Ninh, bỏ lại xe tại đây. Sáng 15.1, Anh đã đến công an đầu thú.

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú vào sáng 15.1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên đã ra đầu thú- Ảnh 1.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh

ẢNH: CACC

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm liên quan đến 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong, xảy ra vào chiều 14.1.

Vụ án đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14.1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A xã Như Quỳnh, Hưng Yên). Nạn nhân là một nữ công nhân 20 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Nghi phạm đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó chiếm đoạt xe máy và tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Lái xe đến khu vực thôn Hoàng Nha (xã Lạc Đạo), Anh tiếp tục dùng dao tấn công một phụ nữ 44 tuổi khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, nghi phạm tiếp tục lấy tài sản của nạn nhân và bỏ trốn.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định Anh đã dùng xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng mang biển số 28FN-094.49 của một nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn.

Tối ngày 14.1, công an phát hiện xe máy mang biển số 28FN-094.49 mà Anh di chuyển trong quá trình bỏ trốn để lại tại ven đường ở P.Thuận Thành (Bắc Ninh).

Tin liên quan

Nghi phạm giết người ở Hưng Yên bỏ lại xe ở Bắc Ninh, tiếp tục lẩn trốn

Nghi phạm giết người ở Hưng Yên bỏ lại xe ở Bắc Ninh, tiếp tục lẩn trốn

Sau khi giết 2 người ở Hưng Yên, nghi phạm cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision điều khiển đến khu vực P.Thuận Thành (Bắc Ninh) rồi để lại xe, tiếp tục lẩn trốn.

Khám phá thêm chủ đề

Giết người Giết 2 người ở Hưng Yên rồi bỏ trốn Khu công nghiệp Phố Nối A Kiều Ngọc Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận